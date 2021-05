Großes Interesse verlangt nach einem großen Test: Der Action-Adventure-Newcomer Biomutant war bei euch in den letzten Wochen sehr gefragt - wir sind deshalb für viele Stunden in die animalische Postapokaplyse abgetaucht. Im Test klären wir, ob der Titel in die Spielspaß-Sphären von Zelda: Breath of the Wild, Horizon: Zero Dawn oder Immortals: Fenyx Rising vordringen kann.

Schöner Einstieg: Im hochwertig wirkenden Charakter-Editor bastelt man sich seinen felligen Helden.

Interessante Aussicht: Wie auch in Zelda: BotW oder Immortals: Fenyx Rising bietet Biomutant spannende Ausblicke - da möchte man gleich die Welt erkunden.

unserer Erde, eigentlich ein hehres Unterfangen - nur leider kommt Biomutant bei dem Thema nie über den Klappentext-Gehalt eines Was-ist-Was-Buchs hinaus. Der Erzähler verzettelt sich in moralinsauren Plattitüden, gleichzeitig bleibt es bei vagen Andeutungen zum Zustand der Welt sowie dem eventuellen Ausweg, mit einer Arche von selbiger zu fliehen - auch dieses spannende Thema wird letztlich nur gestreift. Eine zweite Erzählebene behandelt das konkrete Schicksal meiner Spielfigur: Vordergründig geht es um ein traumatisches Ereignis in der Kindheit, um Rache für den Tod der Mutter und die Auseinandersetzung mit dem Monster Lupa-Lupin (die furchtbar uninspiriert endet). Die Reifung der Figur zum herbeigesehnten Retter, von dem in allen Ecken der Spielwelt gesprochen wird, geschieht jedoch viel zu rasch. Eine Beziehung zur Welt und den Bewohnern wird kaum aufgebaut, das Streiten für die gute Sache wird zwar proklamiert, aber nie gelebt und positive Auswirkungen meiner Taten sind nicht ersichtlich. Dazu gehört auch das Verbünden mit einem von mehreren Stämmen und das Bekämpfen der jeweils anderen. Man wird zwar von fast jedem wichtigen Story-Charakter im Spielverlauf darauf angesprochen - eine Entwicklung findet jedoch auch hier nicht statt.

Biomutant scheint wie gemacht für mich: In den letzten Jahren hab ich mich immer mehr in diese riesigen offenen Welten mit viel Erkundung und Kampf verliebt. Breath of the Wild Assassin's Creed: Origins bis Valhalla Immortals: Fenyx Rising - alle habe ich weit über 100 Stunden gespielt und sogar die Erweiterungen verschlungen. Dazu gesellen sich in Biomutant schrullige animalische Figuren (Hallo, Conker !), eine große Prise Kung-Fu-Fabel (wer erinnert sich an Legend of Kay ?), etwas Blechkübel- und Schrott-Liebe (wie in ReCore ) sowie der Versuch, eine Geschichte rund um das Thema Umweltzerstörung zu erzählen. Entwickelt wurde Biomutant vom 2015 installierten und 2017 von THQ Nordic gekauften Spielestudio Experiment 101 aus Schweden. Mitgründer Stefan Ljungquist arbeitete zuvor bei Avalanche an u.a. Mad Max und der Just-Cause-Reihe. Unser News-Verlauf gibt ein ganz gutes Bild davon ab, wie mitteilungsfreudig die Macher während der mehr als vierjährigen Enwicklungszeit waren: Sechs Monate nach der Ankündigung im August 2017 gab es einen Trailer , im August 2018 folgte die Release-Verschiebung auf 2019 und ein weiterer Trailer kam kurz vor Weihnachten. 2019 hielt THQ Nordic das Interesse am Titel durch die Ankündigung zweier dicker Special Editions am Leben - erst im Februar 2020 gab es wieder ein ernsthaftes Lebenszeichen und das Eingeständnis , dass die Entwicklung deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als ursprünglich gedacht. Nach einem ausführlichen Spielszenen-Video im Juni 2020 dauerte es aber wieder ein halbes Jahr, bis es endlich spannend und konkret wurde. Zehn Nachrichten aus dem Jahr 2021 sprechen eine deutliche Sprache: neue Spielszenen-Videos, ein konkreter Release-Termin, Entwickler-Aussagen zu Crunch, frischer Trailer, ein von uns geführtes Interview…Ob man an dieser Chronologie eine qualitative Bewertung des Projekts ablesen kann, weiß ich tatsächlich nicht. Tat es dem Spiel gut, dass die Macher so lange Zeit daran arbeiten konnten, ohne der Öffentlichkeit ständig Bericht erstatten zu müssen? Oder haben sie sich daran verhoben? Konnten oder wollten sie so wenig zeigen, weil das noch unfertige Spiel den Vorschusslorbeeren nach der ersten Ankündigung nicht gerecht wurde? Zugegenermaßen: Ein Spiel mit den Ausmaßen von Biomutant - zum Thema „Erweiterung des Umfangs“ empfehle ich unser Interview - mit nur rund 20 Leuten zu stemmen, das ist eine gewaltige Herausforderung. Leider eine, wie ein Blick auf die Wertung am Ende dieses Tests verrät, an der Entwickler Experiment 101 letztlich gescheitert ist. Woran das im Großen und im Kleinen liegt, welche Dinge aber auch gut funktionieren, das möchte ich im Folgenden erläutern…Biomutant erzählt seine Geschichte auf mehreren Ebenen: Da ist zum einen das Schicksal der gesamten Welt, die durch die Machenschaften des üblen Toxanol-Konzerns von einer Bio-, Nuklear- und Klimakatastrophe heimgesucht wurde. Das wäre, auch im Angesicht der Klimaerwärmung auf