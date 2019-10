Nach zwei mobilen Puzzle- und Geschicklichkeitstiteln will das Berliner Mini-Studio Megagon Industries auch auf PC und Konsole für arcadige Unterhaltung sorgen. Lonely Mountains: Downhill kostet knapp 20 Euro, sieht putzig aus, steuert sich klasse und überrascht mit einem Suchtfaktor, der an Trials erinnert.

Wo sind die Radelspiele?

Laut Zahlen des renommierten deutschen Statistikportals Statista besitzen allein die Deutschen 75 Millionen Fahrräder. Zwar steigt aktuell der E-Bike-Anteil stetig an, doch noch immer dürfte ein stattlicher Prozentsatz unserer Drahtesel Mountainbikes sein. Seit ihrem Siegeszug in den 1990er Jahren sind die robusten Querfeldeinräder damit auch Teil unserer Freizeitkultur. Videospiele mit Mountainbikes sind jedoch selten. Zwar machte ausgerechnet 2019 der von Kollege Ben für gut befundene Ego-Radler Descenders von sich reden, davon ab gibt es aber nur kleine Titel wie Shred! 2 (Steam), Bike Unchained 2 (iOS/Android) oder Pumped BMX (PS4/One). Das könnte natürlich daran liegen, dass Mountainbiking als Sportart tatsächlich eine Randerscheinung ist. Oder dass es ganz schön knifflig ist, eine gute Umsetzung zu programmieren.

Idyllisch: Die Low-Polygon-Bäumchen sind einfach niedlich. Im Bild seht ihr einen der teils spärlich gesetzten Checkpoints.

Nicht umsonst bedienen sich motorisierte, aber dennoch artverwandte Klassiker wie Miyamotos Excitebike, die hervorragende Trials -Serie oder die Joe Danger -Titel von Hello Games ( No Man's Sky ) einer 2D-Perspektive! Lässt sich leichter programmieren und dann auch leichter lenken. Lonely Mountains: Downhill hingegen setzt auch große, dreidimensionale Berge, die man beim Fahren aus einer dynamischen Von-schräg-oben-Perspektive sieht. Die Kamera zoomt manchmal ein bisschen raus, schleicht sich ab und zu elegant hinter Bäumen vorbei und setzt das Geschehen stets gut in Szene. Teilweise wünscht man sich beim Fahren einen Tick mehr von den kommenden Metern zu sehen, generell bleibt aber immer genug Zeit zum Reagieren – um z.B. einen tückisch platzierten Baum zu umfahren, von einer Felskante zur anderen zu springen oder über eine Brücke ohne Geländer zu radeln.

Gute Lenkung



Je nach Abschnitt dreht sich die Kamera automatisch, zeigt den Radler mal von vorn oder hinten.

Je nach Gefälle nehmen Fahrer und Bike auch ohne euer Zutun schon kräftig Fahrt auf, zusätzlich tretet ihr per Schultertaste in die Pedale oder sorgt via Turbo-Button (rasch geleerte Ausdauerleiste) für einen zusätzlichen Schub. Der kann mal goldrichtig sein (Sprung über eine Schlucht), mal verheerend - wenn sich euer übermütiger Düsenbiker dann um den nächsten Baumstamm wickelt. Beim Spielbeginn solltet ihr unbedingt testen, welcher Lenkmodus euch mehr zusagt: Wer (wie ich) lange mit der Option „relativ zum Fahrer“ gespielt hat, tut sich mit „relativ zum Bildschirm“ dann wahnsinnig schwer. In jedem Fall gilt: Habt ihr euch für eine Einstellung entscheiden und ein wenig daran gewöhnt, funktionieren Lenken und Driften richtig gut. Das kleine Bike hat Gewicht und geht angenehm knackig in die Kurven. Auch die sicher nicht realistische Physik sorgt für ein stimmiges Spielerlebnis: In seichten Flüssen verliert ihr Geschwindigkeit, ein Turboschub an einer Mini-Schanze sorgt für einen kaum kontrollierbaren Flug durch die Luft und mit angezogener Bremse schlittert ihr sogar manch unschaffbar anmutenden Abhang hinab.