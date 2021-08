Ghost of Tsushima war als neue Spielwelt sehr erfolgreich - über fünf Millionen mal hat es sich bis Ende November 2020 für PlayStation 4 verkauft. Kein Wunder also, dass Sony und Sucker Punch das Samurai-Abenteuer um ein Kapitel erweitern sowie für die PlayStation 5 umsetzen. Waum dieser "Director's Cut" mehr ist als nur eine modernisierte Version, klärt der Test.

Die Insel Iki liegt südöstlich von Tsushima.

Iki hat landschaftlich einiges zu bieten, es gibt neue Tierarten wie die Makaken.

Als Freund des Alten Japan und seiner Mythologie habe ich selbst nach einem Jahr einfach nur sehr gute Erinnerungen an Ghost of Tsushima - wobei vor allem die tolle Landschaft, die spannenden Duelle und die stillen Momente dominieren: darunter nicht nur die Ruhe vor dem Schlag, sondern auch die idyllischen Abstecher in die Natur. Obwohl es sich "nur" um eine weitere offene Welt mit Sammelkram handelte, obwohl die KI manchmal ernüchterte, hat mich dieses Spiel bis ins Finale besser unterhalten als ähnliche Titel. Es kommt auch innerhalb eines Subgenres immer auf die feinen Unterschiede an, zumal der persönliche Standpunkt mit all seinen Erwartungen und Prägungen genau auf diese Nuancen trifft.Sucker Punch hatte nicht nur mit seinem historischen Ansatz (mehr dazu im Video) sowie seiner Ästhetik à la Akira Kurosawa (1910 - 1998) meinen Nerv, sondern auch spielmechanisch diese goldene Mitte getroffen, die für einen angenehmen Spielfluss samt Erkundungsflair sorgt. Wer sich für die komplette Analyse interessiert, findet alle Informationen zu Story, Kampf, Entwicklung sowie Pros und Kontras in meinem zehnseitigen Test vom 14. Juli 2020. An dieser Stelle zitiere ich lediglich das Fazit, um nochmal zu verdeutlichen, warum ich trotz einiger Defizite einen Gold-Award mit 86% vergeben habe - und warum ich selbst Skeptikern dieser Spielart diese Reise empfehle:"Was für eine zauberhafte, teilweise poetische Stimmung! Ghost of Tsushima ist ein wunderschönes Abenteuer. Wer sich für die Samurai interessiert, darf sich auf eine ästhetische und spielerische Eleganz freuen, die der Tradition des Alten Japan würdig ist. Auch wenn das natürlich keine historische Simulation ist: Egal ob Haiku, Kami oder Bushido – viele Facetten dieser fernöstlichen Kultur werden sichtbar.Obwohl die offene Welt im technischen Detail nicht allerhöchstes Niveau und die Gegner-KI große Schwächen zeigt, entsteht eine vom Wind berauschte Atmosphäre: Wenn man zwischen Nebelfetzen in einem goldenen Wald sein Katana zieht, um mit tödlichen Hieben in Zeitlupe durch zwei, drei Feinde zu tanzen, hört man das entfernte Echo von Akira Kurosawa. Hier entsteht nicht die Vielfalt oder der hohe Anspruch eines Nioh 2 oder gar Sekiro , auch die Akrobatik samt Kletterhaken oder die Stealth-Action mit Ninjaflair sind eher light zu nennen. Aber dafür wird Jins Geschichte besser erzählt, sie überrascht mit Charakteren und Geschichten, zeigt zudem kreative Mechaniken en detail. Sucker Punch trifft für mich die goldene Mitte aus Erkundung, Storytelling, Sammelei, Quests und Action. So entsteht über 40 Stunden ein sehr guter Spielfluss in malerischen Landschaften. Ich kann euch nur empfehlen, dem Weg dieses Kriegers zu folgen!"