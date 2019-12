Am 6. Juli 2002 habe ich Neverwinter Nights für den PC besprochen. BioWare konnte mich so gut unterhalten, dass ich von "Fantasy mit Seele" sprach und satte 87% im Test vergab; ich habe sogar eigene Abenteuer über das damals innovative Aurora Toolset erstellt. Allerdings wurde die Euphorie über dieses 3D-Rollenspiel schon vor siebzehn Jahren gedämpft, denn die spröde Technik und die Kulisse konnten nicht begeistern. Und was altert in dieser Spielebranche richtig schlecht? Das Polygon. Wie präsentiert sich die Neverwinter Nights: Enhanced Edition mit allen Erweiterungen für knapp 50 Euro im Jahr 2020?

Ein Zauber? Ein Grafikfehler? Ein Bullauge!



Herrlich, dieser Hafen. Aber Beamdog leistet nicht nur das technisch das Nötigste, die Bildrate ist übrigens auch nicht stabil, sondern trifft im Vergleich zu der Baldur's Gate and Baldur's Gate 2 Enhanced Edition oder der Planescape Torment and Icewind Dale Enhanced Edition auch schlechte Entscheidungen in der Bedienung: Wer kam denn bitte auf die blöde Idee, beim Kameraschwenk um die eigene Gruppe tatsächlich Löcher in Hindernissen langsam aufgehen zu lassen? Das sieht so aus, als würde sich ein Bullauge auftun, wenn die Sicht versperrt wird - ich dachte erst, das ist ein Grafikfehler! Da hätte man die komplette Struktur besser durchsichtig gestalten können.Und wie kann man im Jahr 2020 so ein verdammt träge zu bedienendes Menü für Gepäck und Items anbieten? Das dauert ja gefühlt Minuten, bis ich da mal eine Waffe ausgerüstet oder gar mehere Objekte verkauft habe! Es gibt weder einen Doppelklick für sofortiges Ausrüsten noch einen direkten Verkauf aus dem Rucksack an den Händler. Nein, ich muss den Kram tatsächlich mit dem langsam dahin schlurfenden "Mauszeiger" auswählen und dann rüber ins Menü des Händlers ziehen. Und weil das alles noch nicht nervig genug ist, wirken die Wechsel zwischen einzelnen Bereichen über die Schultertaste nochmal verwirrend.





Immer drauf und weg... Zudem sorgt der Perspektivwechsel von der Schultersicht in die Vogelperpektive mit Pausefunktion nicht für ein besseres Spielgefühl, auch wenn ich so natürlich taktische Entscheidungen für die ganze Gruppe treffen kann. Aber wie fitzelig ist das, bis man hier mal jemanden ausgewählt und von A nach B befohlen hat? Obwohl man das mit der Taktik zu Beginn dieses Rollenspiels ohnehin vernachlässigen kann.Auf dem dritten der vier Schwierigkeitsgrade, der Hardcore-D&D verspricht, haue ich erstmal alles um, selbst in der Stadt voller Diebe und Schurken draußen, was mir in den Weg läuft - vor allem, wenn man einen Begleiter wie diesen bösen Zwergenmönch dabei hat, haut man sich mit One-Hits eine Schneise durch Niewinter. Den Weg zum Hafen pflastere ich vor lauter Frust über diese miese Rückkehr eines Klassikers mit Leichen, die allerdings nach ein paar Sekunden verschwinden - um dann von einem grauen Panorama belohnt zu werden, das nicht mal Schiffe in drei Meter Entfernung richtig darstellen kann. Ich will mir in der Schenke mit dem Killkumpel einen saufen, aber da hab ich keinen Zutritt. Jetzt müsste ich anfangen, das gute Rollenspiel, das sich hinter dieser schrecklichen Oberfläche verbirgt, wirklich ernst zu nehmen und mich den Quests zu widmen. Aber was ich jetzt brauche, ist ein klares Game Over.

Nachdem ich die etwas über zehn Gigabyte runtergeladen hatte und das lila Logo mit dem Auge erschien, überkam mich noch ein wehmütiges Gefühl. Im Jahr 2002 hatte ich richtig Spaß mit meinen Gefährten in den Gassen von Neverwinter Nights , zumal ich damals noch all die Romane von R.A. Salvatore und die Vergessenen Welten im Hinterkopf hatte. Bruenor, Drizzt, Wulfgar - ach, war das schön! Aber als ich dieses Rollenspiel auf der PlayStation 4 starte, erlebe ich kein nostalgisches Coming Home, sondern einen knallharten Aufprall in der polygonalen Steinzeit. Und der tut so richtig weh. Die ersten Schritte in der Akademie von Niewinter zeigen eine schrecklich sterile Kulisse.Das damals schon erkennbare Baukasten-Flair wirkt heutzutage nochmal entzaubernder, zumal nicht nur die faden Texturen, das klobige Interieur, die geringe Sichtweite und die unfassbar schlecht modellierten Figuren mit ihrem Quecksilberhaar, das ich zunächst für Helme hielt, negativ auffallen, sondern auch die steifen Animationen. Im Kontext der damaligen Zeit war das solide, aber zusammen mit den schlechtesten deutschen Sprechern, die ich seit Jahren gehört habe, wird jegliche Atmosphäre im Keim erstickt. Die damals stimmungsvollen kleinen Filmchen tun dank fehlender Breitbildanpassung und schlecht aufgelöster Fisselschrift ihr Übriges. Rein inhaltlich, rein spielmechanisch hätte dieser Klassiker eine richtige Modernisierung verdient - und auch heute besser abschneiden können. Zumal er ja nicht nur alle Erweiterungen wie Shadows of Undrentide und Horden of the Underdark enthält, sondern auch weitere Abenteuer-Module sowie Multiplayer-Unterstützung für kooperative Partien anbietet.