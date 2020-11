Zweiter Auftritt für Dante, Nero und V: Das dämonische Trio sorgt nun auch auf PlayStation 5 und Xbox Series S/X für glühende Controller - und bringt auch noch Vergil zur Party mit. Wie sehr uns die Inhalte der Devil May Cry 5 Special Edition begeistern, verrät der Test.

ls, altbackenen Levelbegrenzungen beim Kämpfen und einer für die überschaubare Spiellänge geradezu absurden Anzahl an Moves und Fähigkeiten. Rückkehrer Nero freute sich über Greifarm-Manöver und acht verschiedene Devil-Breaker-Aufsätze für seine Armprothese, Fanliebling Dante wechselte fließend zwischen seinen bewährten, angenehm unterschiedlichen Kampfstilen. Neuling V schlurfte dezent desinteressiert durch die Areale und ließ das Gros der Attacken von seinen tierischen Helfern ausführen. Für eine viel detailliertere Spielbeschreibung verweise ich aber auf Mathias’ Original-Test - auch hinsichtlich der Ausführungen zu Mikrotransaktionen sowie zahllosen validen Plus- und Minus-Punkten, die ich hier nicht erneut aufführe.

Im zweiten Level des Spiels lenken wir Neuzugang Vergil durch ein dämonenverseuchtes Stadtszenario.

(Bild: Xbox Series X)



Schwerer, schneller & schöner?



Nero wartet auf den Bus - und wir teilen das Bild vertikal nach Systemen:

Die linke Bildhälfte stammt aus der Xbox-One-Version, die rechte aus der PS5-Fassung.



In grafischer Hinsicht beeindruckt mich die Überarbeitung dieses ohnehin hübschen und ja nicht sonderlich alten Spiels nicht: Gleißendere Effekte hier, etwas schönere Reflektionen auf dem Asphalt da - plus stärkere Hell-Dunkel-Kontraste, die das Gesamtbild auf PS5 und Xbox Series X dramatischer wirken lassen als auf den alten Geräten. Wer das Spiel im 4K-Betrieb laufen lässt, kann sich zwischen 30 fps mit Raytracing und 60 fps ohne Raytracing entscheiden. Stellt man die Konsole hingegen auf 1080p, ändert sich das Optionsmenü im Spiel: Dann gibt es dort auch 60 Bilder pro Sekunde mit aktiviertem Raytracing.



Neu ist der Turbo-Modus, der circa 20% Spielgeschwindigkeit addiert - er kann jederzeit im Menü aktiviert werden. Der Schwierigkeitsgrad „Legendärer Schwarzer Ritter“ sorgt nicht nur für eine gerenell üppige Schwierigkeit, sondern dreht die Zahl der Feinde kräftig nach oben - ist spielerisch also ein interessanterer Special-Edition-Zusatz als der bloße Turbo-Modus. Die adaptiven Trigger des PS5-Controllers nutzt Devil May Cry 5 Special Edition leider nicht - der Rumble-Genuss unterscheidet sich auf PS5 damit nicht von dem auf der Xbox Series X. Wieder mit an Bord sind die Mikrotransaktionen, die Capcom im Spiel zwar nicht aggressiv bewirbt, aber doch recht hinterlistig einbaut: Möchte man etwas kaufen, für das die Ingame-Währung nicht reicht - springt man mit nur einem Knopfdruck sofort zum jeweiligen Store. Und soll dort dann blaue Kugeln (für mehr Leben) oder rote Orbs (zum Aufleveln) erwerben. Unschön sind auch die alternativen Farben für V und Vergil für zwei Euro und schon allein der Name des 9,99 Euro teuren Add-ons „Bundle: Alle Freischaltungen im Spiel“. Soll heißen: Für zehn Öcken kann man sich das mühsame (aber am Ende vielleicht spaßige) Freispielen der Super-Charaktere und des Taunt-Quartetts sparen…

Im März 2019 legte Capcom nach langer Durststrecke ein neues, eigenes Devil May Cry 5 vor: War DmC: Devil May Cry noch vom englischen Studio Ninja Theory entwickelt worden, so scharte Serienveteran Hideaki Itsuno für den „echten“ fünften Teil wieder Capcom-Mitarbeiter um sich, um das Teil im eigenen Hause zu stemmen. Heraus kam ein nicht sonderlich langer, aber dafür umso wilderer Ritt mit drei coolen Figuren, dem klassischen Spielgefühl der Serie und klamaukigen Zwischensequenzen. Aber leider auch mit sehr viel dämonischen Dunkel-LeveDie Special Edition von Teil 5 erscheint nur für PS5 und Xbox Series S/X - und hat einen Schwung neuer Features am Start: Am augenscheinlichsten ist natürlich der Dante-Bruder Vergil als spielbarer Charakter. Der eitle Katana-Künstler schlitzt blitzschnell, schlägt mit den Beowulf-Fäustlingen derb zu und hat natürlich auch eine Fernkampf-Schussattacke; diese fühlt sich aber wesentlich kraftloser an als die Bleispucker von Dante und Nero. Beim Devil-Trigger-Angriff beschwört er einen Doppelgänger, für manchen Finisher holt er sich kurze Unterstützung von V - und stylisch-schnell per Teleport ausweichen kann er auch noch. Kurzum: Geht gut ab mit Vergil! Im Modus Blutiger Palast ist er übrigens auch verfübar. Kurze Anmerkung für alle Besitzer der PS4-, Xbox-One- oder PC-Fassung: Dafür soll Vergil im Dezember als 5-Euro-DLC erscheinen; ein Upgrade zur PS5- bzw. Series-S/X-Version bzw. einen (technischen natürlich möglichen) PC-Patch mit allen Inhalten der Special Edition bietet Capom leider nicht an.