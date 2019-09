The Surge 2

Ihr könnt einen männlichen oder weiblichen Charakter erstellen, bevor es nach Jericho City geht.

Die Charakterentwicklung macht Laune: Ihr könnt Waffen, Rüstungen und Kernmodule anpassen, um euch zu spezialisieren.

Der Block sitzt, die Axt trifft, der Kopf fliegt - was für ein brachialer Todeshieb! Es gibt je nach Waffe und Technik andere Finisher, die in coolen Zeitlupen zelebriert werden. Schon im Gefängnis macht es nach der Charaktererschaffung eines männlichen oder weiblichen Helden unheimlich Spaß, sich in diese Duelle zu stürzen. Nicht nur, weil sie so martialisch mit wuchtigen Hieben und fliegenden Gliedmaßen inszeniert werden, sondern weil sie so angenehm taktisch ablaufen. Hand-Auge-Koordination und Cleverness entscheiden in jeder Situation über den Sieg.Deck 13 präsentiert eine verfeinerte Variante seines innovativen Kampfsystems mit Trefferzonen und Kontern in einer Science-Fiction-Welt, in der ein entfernt erkennbarer Nano-Sturm für apokalyptische Angst sorgt. Warum man in der Stadt Jericho City kämpft? Das wird mit einem Absturz zunächst nur vage angerissen. Jedenfalls herrscht in den Straßen entwederdie Anarchie einiger Durchgeknallter, darunter Menschen und außer Kontrolle geratene Roboter, oder die Tyrannei der schwer gepanzerten Polizeitruppen. Also geht es in den neun Sektoren meist direkt zur Sache: Nachdem man einen Feind fixiert hat, kann man Kopf, Körper, beide Arme sowie Beine einzeln anvisieren - und zwar im fließenden Wechsel über den Analogstick. Dabei sieht man auf Anhieb, welche Rüstung dort aktiv ist: Blau bedeutet gar kein Schutz, dann gibt es mehrere gelbe Symbole von leicht bis schwer gerüstet.Ihr wollt diese Waffe haben? Diesen Helm oder jenen Armschutz? Dann müsst ihr vor allem dort Treffer landen. Dabei ist nicht einfach Gekloppe effizient, sondern je nach Körperteil und Schutz ein horizontaler odervertikaler Schlag, am besten nicht in einfacher, sondern in aufgeladener Variante. Noch viel besser: Eine Kombo, die je nach Schutz aus einer anderen Reihenfolge aus drei Schlägen besteht. Übrigens: Wer Finisher aneinander reiht, ohne eine Basis aufzusuchen, treibt den Kombozähler und damit die Beute-Ausschüttung in die Höhe.The Surge 2 zeigt einem allerdings sehr schnell, wo der Hammer hängt: Und zwar irgendwo im anspruchsvollen Regal bei Sekiro, Dark Souls, Nioh & Co. Wenn ihr also Kampf-Abenteuer der gnadenlosen Art mögt und zig Tode akzeptiert, dann seid ihr hier richtig. Denn spätestens das neue multidirektionale Kontern verlangt gutes Timing: Sobald sich ein Feind nähert, zeigt ein weißer Halbkreis an, ob er euch von oben, unten, links oder rechts attackieren wird.