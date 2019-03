The Division 2

Auch nach vielen Stunden entdeckt man ständig Neues in der faszinierenden offenen Welt.

Inzwischen ändert sich natürlich nichts mehr, denn nach etwa 70 Stunden hatte ich die Kampagne beendet und wenig später auch den sehr kurzen Übergang zum eigentlichen Spiel, der Schleife aus Wiederholungen bekannter Aufgaben und dem ständigen Verbessern der Ausrüstung. Und das gewinnt dort erst so richtig an Schwung, weil man dann erst anfängt, nicht nur das jeweils stärkste Teil im Inventar anzulegen, sondern sich dauerhaft für ganz bestimmte Waffen, Rucksäcke, Brustpanzer usw. zu entscheiden.Die haben nicht nur verschiedene Grundwerte, sondern auch individuelle Boni, welche man über Modifikationen zusätzlich steigern kann. Dazu zählen Reichweite der Waffen, Multiplikatoren für kritische Treffer, ob man bei Treffern einen Teil seiner Gesundheit wiederherstellt und etliche mehr. Noch stärker verleihen sogenannte Talente jedem Ausrüstungsteil besondere Eigenschaften. Damit wird z.B. Rüstung wiederhergestellt, wenn man sich in Deckung befindet, oder man richtet mehr Schaden an, nachdem man einen Feind erledigt hat.Diese Talente sind jedoch nur aktiv, solange bestimmte Grundwerte über- oder unterschritten werden; man muss also genau überlegen, welche Gegenstände man wie kombiniert, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Hinzu kommt, dass das Anlegen von Rüstungsteilen bestimmter Hersteller weitere Vorteile gewährt – je mehr Teile, desto mehr Boni –, und man bei jedem Gegenstand eine Eigenschaft aus einem anderen übernehmen darf. In Zukunft soll es außerdem komplette Sets geben und selbstverständlich stellt man Ausrüstung und Modifikationen auch einfach selbst her.Mir gefiel das grundsätzlich gleiche System im Vorgänger schon und ich finde es nach wie vor klasse! Weil es so viele Besonderheiten gibt, kann man sich in Division 2 ausgesprochen stark individualisieren, wobei Massive die Handhabung der durchaus komplexen Vorgänge deutlich vereinfacht hat. Die starke Personalisierung ist dadurch noch reizvoller geworden.Und apropos reizvoll: Selbst nach 130 Stunden entdecke ich noch immer ständig etwas Neues in dieser Welt. Wir sind in einen Hinterhalt geraten, als ein paar Halunken überraschend aus ihrem Versteck sprangen, haben kontaminierte Zonenuntersucht, die über Sprachnachrichten kleine Geschichten erzählen, und einzigartige Kisten gefunden, in denen besondere Beute lagert. Und obwohl ich wirklich langsam durch die Straßen sowie die erfreulich vielen begehbaren Häuser und Höfe streife, habe ich erst vor kurzem wieder Zivilisten entdeckt, die um Hilfe baten.Ganz wichtig ist dabei die Verschachtelung verschiedener Beschäftigungen. Rettet man Menschen etwa vorm Erschießen, teilen sie vielleicht die Position von Bösewichten mit, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Verbündete könnten auf dem Weg zu einem feindlichen Kontrollpunkt hingegen auf feindliche Patrouillen treffen, denen sie sich erst annehmen müssen – was sie meist übrigens erfreulich kompetent erledigen. Im Kampf ziehen sie Aufmerksamkeit auf sich und räumen Gegner aus dem Weg. Den Großteil der Arbeit macht man freilich selbst! Es ist aber herrlich anzusehen, wie die virtuelle Stadt auch ohne eigenes Zutun ständig in Bewegung ist.Nach Abschluss der kompletten Kampagne ändern sich nämlich entscheidende Vorgänge, was dem Spiel eine zusätzliche Dimension verleiht. Erinnert ihr euch an den Nachschub-Trupp, den ich auf Seite 2 begleitet habe? Solche Gruppen gewinnen an Bedeutung, wenn Kontrollpunkte nach einer kleinen erzählerischen Wende nicht nur erobert, sondern auch verloren werden können. Ich habe oft genug erlebt, wie ich bei gemütlicher Inventarverwaltung plötzlich beschossen wurde, weil eine feindliche Fraktion meinen gerade eingenommenen Kontrollpunkt angriff. Wie effektiv die eigenen Leute ihre Stationen verteidigen, hängt dann tatsächlich davon ab, ob sie Mitstreiter auf Ressourcen-Suche schicken mussten oder ob man ihnen zuvor hat Wasser, Nahrung und Materialien zukommen lassen.