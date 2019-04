Zanki Zero: Last Beginning

Klasse.Bin leider noch an meiner Platinum Trophy für Danganronpa V3 beschäftigt das Spiel ist so verdammt umfangreich vor allen wenn man die Plat holen will. Aber richtig geniales Spiel. Sobald ich damit fertig bin werde ich mir Zanki Zero zulegen kann es schon kaum erwarten. Nur schade das es hierzulande nicht für die Vita erscheint. War so schön wie die Danganronpa Spiele überall mitzunehmen und in allen Spielen die Platin zu holen. Sowas von Schade vor allen da es in Japan für Vita erscheint. Richtig traurigDann eben PS4.