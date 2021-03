Im April 2018 hat Asmodee Digital angekündigt, das kooperative Brettspiel Arkham Horror aus dem Jahr 2005 für PC und Konsolen umzusetzen. Nach knapp drei Jahren Entwicklung ist das rundenbasierte Horror-Abenteuer jetzt für knapp 20 Euro über Steam sowie für PS4, Xbox One und Switch erschienen. Trotz all der enttäuschenden Lovecraft-Abenteuer der letzten Jahre haben wir den Schritt in die verfluchte Welt des Jahres 1926 gewagt...



Arkham Horror: Mothers Embrace beruht auf dem Brettspiel Arkham Horror und bietet deutsche Texte und englische Sprachausgabe.

Erstmal eine Vase zusammen basteln, um zu erfahren, dass man eine Vase zusammen gebastelt hat...

Blaue Punkte zeigen Interaktionsmöglichkeiten.

Das Item- und Inventarmanagement ist unnötig fummelig.

Wir hatten immer sehr viel Spaß am Tisch, wenn wir zusammen zwischen Mord, Ritualen und Wahnsinn ermittelt und uns den Großen Alten gestellt haben. Ich habe das kooperative Brettspiel Arkham Horror im Jahr 2010 hier vorgestellt, es folgten das mit seinen Rätseln noch kreativere Villen des Wahnsinns , das strategischer konzipierte Eldritch Horror sowie der opulente Tabletop-Krieg in Cthulhu Wars . Das Thema H.P. Lovecraft war schon immer reizvoll für mich, es gibt sogar eine Einführung in den Cthulhu-Mythos sowie eine kurze Geschichte seines Lebens in unserem Archiv.Warum erzähle ich das? Weil man dann vielleicht besser nachvollziehen kann, warum es mich so ärgert, dass man schon wieder ein Spiel in den Sand gesetzt hat - und ich Idiot so neugierig wurde, dass ich Arkham Horror: Mothers Embrace eine Chance geben musste. Dabei wollte ich nach den letzten enttäuschenden digitalen Abenteuern, nämlich Call of Cthulhu (2018, Wertung: 60%) sowie The Sinking City (2019, Wertung: 59%) nichts mehr von Azatoth & Co auf dem Bildschirm sehen. Aber wenn ein bekanntes Brettspiel digitalisiert wird, das man in guter Erinnerung hat, wird man schonmal schwach......und machte es sich gemütlich vor dem Bildschirm. Doch kaum hat man das Licht gedimmt und das Abenteuer gestartet, entfaltet sich der digitale Schrecken, der weit unter das Niveau der oben genannten Titel sinkt. Schon in den ersten holprigen Dialogen und brüchigen Szenen flüchtet jeglicher Hauch von Stimmung in den Keller - da klammert er sich zitternd an das Brettspiel. Asmodee Digital hat leider den großen Fehler gemacht, aus dieser Vorlage eine Art filmisches Erlebnis mit direkter Steuerung der Charaktere machen zu wollen. Man hat also nicht werktreu designt, es gibt ja nicht mal einen kooperativen Modus (!), sondern wollte ein großes Adventure für Solisten inszenieren.An dieser Aufgabe scheitert das französische Team von Artefacts Studio komplett. Dass es bei so einem Spiel schon im Hauptmenü Rechtschreibfehler in der deutschen Version gibt, ist schon ein böses Omen. Aber danach stolziert man steif durch hoffnungslos veraltete Kulissen, an statischen Figuren vorbei, muss Clippings, Bewegungsfehler, grobe Texturen und schlechte englische Sprecher sowie ganz schlimme Texte ertragen: Die Erkenntnis, dass man in einer Aufgabe die Teile der zersplitterten Vase zusammensetzt ist jene, dass es sich wohl um eine zersplitterte Vase handelt, die von dem kleinen Tisch gefallen ist...autsch. Selbst die Steuerung zickt: Findet man etwas, muss man es umständich ins Inventar fummeln.Als der FBI-Agent auftaucht und redet, fühlt man sich wie in einem Trash-Film. Es gibt lediglich künstlich wirkende Dialoge und Szenen, statische Mimik und Gestik, es ruckelt sporadisch, die Kamera ist zu nah dran und wenn man "sprintet" fühlt sich das immer noch an wie Spazieren - man kann nicht mal durch die statische Kulisse spurten! Dazu gibt es nervige Ladephasen und seltsame Grafikfehler beim Betreten von Zimmern, während man in Fluren und Räumen blaue Symbole abarbeitet und plötzlich in schlimm vereinfachte Rundenkämpfe gegen Kultisten verwickelt wird, die alle aus einem Klonlabor des Kitsches stammen. Panik? Angst? Wenigstens Respekt? Fehlanzeige. Die Regie und Inszenierung sind vor allem dann eine Katastrophe, wenn man daran denkt, wie viel Spaß und Stimmung man am Tisch mit diesem Spiel hatte.Zwar beruht einiges auf den bekannten Hintergründen, Regeln sowie Mechanismen wie Aktionspunkten, die ja auch dort zum Einsatz kamen: Die Charaktere, von denen bis zu drei unterwegs sind, haben neben Lebenspunkte auch einen Verstand. Begegnen sie Gefahren oder entscheiden sich für das Falsche in Multiple-Choice-Situationen, sinkt dieser und sie können wahnsinning werden. Außerdem unterliegen sie alle dem wachsenden Horror, der über die Mythos-Anzeige dargestellt wird. Sie sammeln Munition, Hinweise, Waffen und je nach Zusammensetzung der Gruppe sind manche Aufgaben leichter oder schwerer. Aber selbst beim Kampfsystem hat man sich ja gegen Würfelproben und für eine 08/15-Variante entschieden. Macht einen großen Bogen um dieses Spiel und schaut euch eines dieser Brettspiele an: