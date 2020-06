Genauso plötzlich wie die Neuauflage von Star Wars Episode 1: Racer kurz vor dem angepeilten Releasetermin verschoben wurde, ist sie jetzt überraschend im PlayStation Store und eShop aufgetaucht. Wir sind für den Test ins Cockpit gestiegen, um zu überprüfen, ob nach mehr als 20 Jahren immer noch genügend Spielspaß in dem futuristischen Rennspiel steckt.

Grafisch hätte man für das Remaster zwar mehr machen können, aber zumindest das Tempo stimmt.

Es gibt bei mir nicht allzu viele positiven Erinnerungen an den Kinofilm, mit dem George Lucas im Jahr 1999 seine Sternen-Saga mit großen Erwartungen zurück auf die Kinoleinwände brachte, um die Vorgeschichte von Anakin Skywalker zu erzählen und wie er zu Darth Vader wurde. Dabei wirkte die Story zwar durchdachter als bei der zuletzt völlig planlosen Trilogie, die mit Rise of Skywalker kürzlich beendet wurde. Aber schon bei den Prequel-Filmen begann der Stern von Star Wars zu sinken. Wenn es aber etwas gibt, das neben dem fulminanten Schwertkampf mit Darth Maul und dem Soundtrack von John Williams cool war an Episode 1, dann war es ohne Zweifel das Podrennen. Die audiovisuell unfassbar beeindruckende Sequenz setzt damals technische Maßstäbe. Und als jemand, der sich erst kürzlich nochmal durch den Film gequält hat, kann ich behaupten, dass sich das Podrennen im Film auch heute noch sehen lassen kann.Für das Spiel, das passend zum Kinofilm von LucasArts zunächst für N64 und PC sowie später auch für Dreamcast veröffentlicht wurde, gilt das leider nicht. Denn Aspyr Media hat wirklich nur das Nötigste getan, um die Vorlage von Nintendos Nebel-Konsole technisch für Switch (und PS4) aufzupeppen. Die geringe Sichtweite erinnert mit häufigen Fade-Ins genauso an das Original wie die furchtbar verrauschte Tonausgabe, unter der neben den Original-Sprachsamples auch der grandiose Soundtrack leidet. Auch die KI scheint im Laufe der Jahre nichts dazugelernt zu haben und agiert weiterhin nach simplen Verhaltensmustern ohne richtigen Biss. Auf der Strecke bei Oovo IV bin ich außerdem mehrmals auf einen Bug gestoßen, bei dem die Rücksetzpunkte in den schwerelosen Abschnitten nicht funktioniert haben und ich das Rennen deshalb neu starten musste.Aber es gibt auch positive Aspekte: Obwohl man der angestaubten Kulisse Ursprung und Alter trotz der hochskalierten Auflösung deutlich ansieht, verdient die flotte und ruckelfreie Darstellung zusammen mit der 16:9-Anpassung ein Lob. Im Kern steckt außerdem weiterhin das gleiche Spiel, mit dem man positive Erinnerungen verbindet, die das Remaster zum Glück eher bestätigt als verfälscht. Soll heißen: Episode 1: Racer macht immer noch ordentlich Laune, wenn man mit Highspeed über die Pisten der acht Schauplätze prescht, seine Preisgelder in Upgrades seines Podracers investiert und sich innerhalb der Karriere langsam zur höchsten Klasse vorarbeitet. Wie beim Original hat man die Wahl zwischen 25 Charakteren, darunter Anakin Skywalker, Ratts Tyerell und Fiesling Sebulba. Die Steuerung wurde allerdings leicht modernisiert und geht prima von der Hand: Beschleunigt wird jetzt per Trigger, während man die Podracer ab sofort mit dem Analogstick um 90 Gran drehen darf, um durch enge Spalten zu düsen. Funktionen wie die Luftbremsen, das Gleiten oder die etwas gewöhungsbedürfte Boost-Mechanik bleiben selbstverständlich ebenfalls erhalten. Gleiches gilt für die diversen Innen- und Außenansichten, die man leider vor jedem Rennen wieder neu einstellen muss, weil sich das Spiel nicht bevorzugte Auswahl leider nicht merkt.Neben der Karriere mit ihren Turnieren kann man im Trainig Probefahrten auf den freigeschalteten Strecken unternehmen und sich auf die Suche nach Abkürzungen begeben. Hat man sich einen optimalen Streckenverlauf eingeprägt, kann man sich am Zeitrennen für eine Platzierung in der Bestenliste versuchen. Leider werden die Ergebnisse nur lokal gespeichert – eine Onlineanbindung für den Upload der Ergebnisse, wie es z.B. die Dreamcast-Version damals schon bot, sucht man hier genauso vergeblich wie einen Mehrspielermodus für Rennen über das Internet. Stattdessen muss man sich weiterhin mit Duellen am geteilten Bildschirm für zwei Spieler begnügen. Hier hat Aspyr leider die Chance für eine sinnvolle Feature-Modernisierung vertan.