Mit seinem lauten Twitter-Beitrag, der Forderung nach einer Zensur des Spiels auf keinen Fall nachgeben zu wollen ( hier nachzulesen in voller Länge) hat sich Top Hat Studios, der Publisher des Spiels, zwar einen starken Widerhall in den Echokammern des Internets gesichert, aber gleichzeitig auch die Art von Trollen angelockt, die eigentlich kein lauterer Spielemacher gebrauchen kann. Das ist der Hintergrund, das ist passiert: Sense: A Cyberpunk Ghost Story setzt auf eine knapp bekleidete Protagonistin, deren Riesenbrüste allezeit bizarr wackeln, und zeigt vor allem zu Spielbeginn haufenweise übersexualisierte Frauen, die in einer cyberpunkigen Neonstadt herumstehen. Dass dies nicht jedem gefällt, ist nachvollziehbar - sein Videospiel so zu gestalten, muss aber natürlich erlaubt sein.

In dem Club, wo sich Mei zu Spielbeginn aufhält, sind die Damen noch absurder proportioniert als Mei selbst.

Alle interaktiven Objekte sind erreichbar, während Mei auf einer 2D-Ebene von links nach rechts läuft. Durch einen simplen Knopfdruck kann man die Gegenstände einsammeln, benutzen oder untersuchen.

Das Problem am vermeintlichen Aufreger: Es ist auch erlaubt, das Spiel hat eine Freigabe (USA: Mature, Deutschland: ab 16) und ist in den gängigen Online-Shops verfügbar. Top Hat Studios jedoch erweckte mit seinem Post den Anschein, eine Vielzahl von Internetnutzern habe dem Spiel falsche Inhalte angedichtet, dessen Zensur gefordert und zum Teil auch noch Todesdrohungen ausgesprochen - blieb Beweise dafür aber schuldig. Als PR-Stunt, um Aufmerksamkeit für ein ansonsten überschaubar spannendes Projekt zu erzeugen, mag man das sogar pfiffig nennen - gleichzeititg gerierte man sich jedoch als vermeintlicher Fels in der Brandung gegen Cancel Culture und sogenannte Social Justice Warrior; im amerikanischen Sprachraum ist letzerer Begriff eine abwertende Bezeichnung für Menschen, die sich z.B. gegen Rassismus und Frauenfeindlichkeit einsetzen. Prompt ploppten für Sense: A Cyberpunk Ghost Story die positiven Steam-Bewertungen nur so auf - und wer sie sich genauer anschaut, erkennt rasch, welchen Geistes Kind viele Käufer und Bewerter sind. Diese sogenannte Kontroverse um das Spiel könnte natürlich dazu beigetragen haben, dass Sense: A Cyberpunk Ghost Story unseren Wunschtest März für sich entschieden hat. Ich habe mich jedenfalls darauf eingelassen, um herauszufinden, was für ein Spiel wir da vor uns haben…Mangels Mauszeiger auf der Switch fällt zwar die Komponente des Klickens weg (an diese Stelle tritt ein Knopfdruck), doch Sense: A Cyberpunk Ghost Story ist im Wesentlichen ein mechanisch biederes Adventure-Spiel nach Schema F; als Vorbilder nennen die Macher übrigens Clock Tower und Project Zero . Nach einem kurzen Aufgalopp in schmuddelig-bunten Gassen und einem Club von Neo Hongkong verschlägt es die Protagonistin Mei Lin Mak in einen heruntergekommenen Appartment-Komplex - für die nächsten Stunden durchquert sie von links nach rechts (und wieder zurück) Flur um Flur, sucht nach Schlüsseln für abgesperrte Räume und versucht, defekte Aufzüge in Gang zu bekommen. Wann immer ein Gegenständ oder Hintergrund-Objekt interessant ist, kann man ihn per A-Taste genauer untersuchen oder die Heldin zumindest einen Satz dazu sagen lassen - ob ihr das Teil dann einsacken könnt, nur ein paar Notizen dazu ins Journal wandern oder ihr unverrichteter Dinge weitersuchen müsst, das entscheidet das Spiel.