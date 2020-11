Spätestens seit XCOM: Enemy Unknown ist klar, dass Rundenstrategie auch mit Controller an einer Konsole wunderbar funktionieren kann. Das weiß man auch bei Microsoft und bringt in Zusammenarbeit mit Splash Damage den Taktik-Ableger Gears Tactics vom PC auf die Xbox. Für den Nachtest sind wir Zug um Zug in die Schlacht gegen die Locust gezogen und haben auch den neuen Jacked-Modus ausprobiert.

Jack kann seinen Verbündeten im Umkreis als "Wingman" mehr Durchschlagkraft verleihen.

Grundsätzlich bekommt man auf der Konsole das gleiche Spiel wie auf dem PC. Tatsächlich ist es sogar möglich, es genauso zu spielen wie am Rechner, nämlich mit Maus und Tastatur. Von daher verweise ich an dieser Stelle an den Test von Kollege Marcel , der sich bereits am PC ausgiebig mit dem gelungenen Taktik-Ableger der Shooter-Reihe auseinandergesetzt hat. Hier soll es nur kurz um Änderungen, Anpassungen und Neuerungen gehen, die mitunter aber nicht nur auf der Konsole Einzug halten, sondern auch auf dem PC zur Verfügung stehen.Da nicht jeder die Lust oder Möglichkeiten hat, Maus und Tastatur an der Xbox zu nutzen, darf selbstverständlich auch zum Controller greifen. Nach den Erfahrungen mit XCOM & Co wurde die Steuerung hervorragend angepasst: Während man den Cursor mit dem linken Analogstick bewegt und die Kamera mit dem rechten steuert, schaltet man mit dem Digitalkreuz die Befehlsleiste durch und bestätigt die Kommandos mit den zugewiesenen Aktionstasten. Mit X eröffnet man z.B. das Feuer, während Y das Sperrfeuer in dem Bereich aktiviert, den man anschließend mit Hilfe des Analogsticks einrahmt.Zwischen den einzelnen Squad-Mitgliedern wechselt man flott mit Hilfe der oberen Schultertasten, während man die Trigger zum Zoomen und die Präzisionskamera einsetzt. Mit der Kombination aus linkem Trigger und A werden einfach Wegpunkte gesetzt – ein Druck auf den linken Stick schaltet dagegen das Taktik/Komm ein und aus. Kurzum: Die Steuerung via Controller geht auch dank der guten Spieleinführung schnell in Fleisch und Blut über.Mit dem jüngsten Update, das ab sofort zur Verfügung steht, wird das Spiel um den Jacked-Mode erweitert. Dabei handelt es sich im Kern zwar um die gleiche Kampagne, doch tritt mit dem Roboter Jack am Ende der zweiten Mission ein weiteres Teammitglied der Truppe bei und bringt ganz neue taktische Möglichkeiten mit sich. So kann er u.a. die Fähigkeiten der Mitstreiter pimpen, die sich in seinem Aktionsradius befinden. Darüber hinaus verfügt Jack über einen eigenen Talentbaum, in dem man weitere Eigenschaften freischalten kann. Da der Roboter schwebt, erreicht er zudem ohne Umwege höher gelegene Orte. Allerdings kann Jack im Gegensatz zu den Gears keine aktive Deckung nutzen. Um ihn zu schützen, muss man stattdessen einen der Aktionspunkte in die Tarnung investieren.