Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition

Geschlagene zwölf Jahre nach Daedalics Überraschungshit "Edna bricht aus" greift der Wahnsinn endlich auch auf die Konsolen über. Vorhang auf für eines der albernsten Spiele aller Zeiten, welches 2008 von uns zum Adventure des Jahres gekürt wurde - und das hoffentlich ein paar zeitgemäße Änderungen bei Bildformat, Steuerung & Co. erfahren hat.



Neben der deutschen Vertonung wurden eine alternative englische Fassung sowie einige Erfolge aus der späteren iOS-Umsetzung übernommen. Außerdem musste natürlich die komplette Verben-Steuerung und das Inventar fürs Gamepad umgebaut werden. Eine Touchscreen-Steuerung für die Switch hat sich Daedalic schon wieder gespart. Hurra! Stattdessen muss ich mich diesmal mit ziemlich umständlichen Menüs und Icon-Anordnungen herumschlagen, die sich über diverse Knopfkombinationen öffnen lassen. Ganz so hakelig wie in alten Konsolen-Umsetzungen von Neunziger-Jahre-Adventures wird es hier zwar nicht, zumal es eine Schnellwahlleiste für Gegenstände aus dem Inventar gibt. Trotzdem dauert es länger als nötig, bis alle Kommandos in Fleisch und Blut übergehen.



Fast wie früher

Die neuen Zeichnungen wurden offenbar nicht immer perfekt auf die alten Animationen abgestimmt. Auch das langsame Herumlaufen per Stick wirkt oft seltsam, weil sich manche eigentlich offene Bereiche nicht erreichen lassen.



"Hallo Tür, wie geht es dir heute?" - "Bestens, ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren." - "Ich hasse dich, Tür!". So oder so ähnlich klingt eine der ersten Unterhaltungen, die ich in Edna bricht aus zu hören bekomme. Moment mal - ein Gespräch mit einer Tür? Ja, es hat schon gewisse Vorteile, sich nicht ganz zu Unrecht in einer Irrenanstalt aufzuhalten. Dazu gehört im Fall von Edna die Fähigkeit, mit ihrem Stoffhasen Harvey und sämtlichen Gegenständen ein Schwätzchen halten zu können. Fragt mich nicht, wann oder wie um alles in der Welt diese ganzen Dialogzeilen zu Papier gebracht und aufgenommen wurden. Sie sorgen aber dafür, dass weder Edna noch ich in den ersten Spielstunden die Einsamkeit fürchten muss.



Gesellige Gegenstände



Abgesehen von dieser Wand aus Monitoren wurde alles an 16:9 angepasst. Warum das Original anno 2008 noch in 4:3 erschien? Weil Poki bereits Jahre zuvor im Studium am Spielkonzept herumgetüftelt hatte! "Hallo Tür, wie geht es dir heute?" - "Bestens, ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren." - "Ich hasse dich, Tür!". So oder so ähnlich klingt eine der ersten Unterhaltungen, die ich in Edna bricht aus zu hören bekomme. Moment mal - ein Gespräch mit einer Tür? Ja, es hat schon gewisse Vorteile, sich nicht ganz zu Unrecht in einer Irrenanstalt aufzuhalten. Dazu gehört im Fall von Edna die Fähigkeit, mit ihrem Stoffhasen Harvey und sämtlichen Gegenständen ein Schwätzchen halten zu können. Fragt mich nicht, wann oder wie um alles in der Welt diese ganzen Dialogzeilen zu Papier gebracht und aufgenommen wurden. Sie sorgen aber dafür, dass weder Edna noch ich in den ersten Spielstunden die Einsamkeit fürchten muss.Die in den Räumen verstreuten Objekte taugen nicht nur zu meiner Unterhaltung. Manche, wie das in der Abstellkammer stehende Gehirn in einem Glas, geben nicht nur ihre Lebensweisheiten an mich weiter, sondern mitunter wertvolle Tipps, mit denen ich eines der zahlreichen Rätsel löse. Kleptomanen werden hier auf Anhieb glücklich: Falls Edna ein Objekt nicht als unbrauchbar erachtet, kann sie sich die Kitteltaschen so voll stopfen, wie sie will. Und ich darf alles wild miteinander kombinieren. Ich will mein seelisches Leid mit einem Aktions-Kunstwerk ausdrücken? Kein Problem! Ich schnappe mir die Ketchup-Flasche und verpasse Sitzmöbeln und Gemälden einen expressionistischen tomatenroten Anstrich. Oder ich schneide das halbe Irrenhaus mit der Zackenschere entzwei. Unglaublich - es macht auch heute noch einen Riesenspaß, stundenlang mit dutzenden Objekten herumzuprobieren und..ähem..zu sprechen.

Auf Steam ist die Neuauflage bereits seit Dezember erhältlich, jetzt sind endlich auch PS4, Xbox One und Switch an der Reihe. Neu ist natürlich die Anpassung auf das neuartige Bildformat 16:9. Zumal neuerdings sowieso alles und jeder ein wenig anders aussieht - mit frischen, höher aufgelösten Zeichnungen, die den absichtlich trashigen Originalen nachempfunden wurden. Schade, dass dem Zeitgeist entsprechend alles ein wenig braver wirkt. Ednas fettige Strähnen sind weniger strähnig, ihre Quanten weniger quantig. Sogar ihr jüngeres Ich aus der Vergangenheit ist weniger krumm und schief angezogen - fast schon adrett statt punkig. Kurzum: Die Kulisse transportiert einen Deut weniger Unbehagen in der "Irrenanstalt" des nicht sonderlich humanen Dr. Marcel, aus der es zu entfliehen gilt. Kein dramatischer Unterschied für Neulinge, aber als Kenner des Originals habe ich oft lieber zur Original-Grafik umgeschaltet, was zum Glück jederzeit im Pause-Menü erledigen lässt.Inhaltlich hat sich zum Glück nichts am experimentellen Adventure geändert, in dem ich sich mit so gut wie jedem Gegenstand unterhalten, alles bekritzeln oder mit anderen Dingen und Personen benutzen kann. Ein freier Geist in einer eingesperrten Edna! Und in ihrem treuen Stoffhasen Harvey natürlich, der immer wieder versucht, sie enthusiastisch zu Brandschatzung, Suizid oder anderen, nicht besonders nachhaltigen Lösungswegen anzustacheln. Auch die aktuellen Umsetzungen für Switch, PS4 und Xbox One balancieren äußerst elegant auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Wirklich jeder Charakter im Debüt-Adventure von Jan Müller-Michaelis hat ernsthafte psychische Probleme. Kein Wunder: Ich schlüpfe in den weißen Kittel von Edna, die mit Gedächtnisverlust in einer kuscheligen Gummizelle aufwacht. Meine Aufgabe ist natürlich, dem Wahnsinn der Anstalt zu entkommen.