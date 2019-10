Mit Felix the Reaper veröffentlichen Daedalic und Entwickler Kong Orange einen tanzenden Sensenmann auf Switch, PC, PS4 und Xbox One. Sein einziges Ziel: Töten. Als Mitarbeiter des Todesministeriums erhofft sich Felix, dass er irgendwann seinen Schwarm Betty treffen kann, wenn er nur genug Menschen ins Grab bringt. Ob dieses morbide Rätselspiel auf Dauer überzeugen kann, lest ihr im Test.

Licht und Schatten



Die Rätselmechanik ist einfach: Man kann eine Lichtquelle in zwei Richtungen rotieren, um Felix einen Weg zum nächsten Opfer zu bahnen. Der Sensenmann darf sich nämlich nur auf Feldern bewegen, die im Schatten liegen. Bevor man die Lichtquelle dreht, muss man sich also genau überlegen, auf welches Feld man Felix schickt, damit er nicht vom Sonnenlicht gebrutzelt wird. Das passiert oft und ist gar nicht so schlimm, da die Lichtquelle dann direkt auf die vorherige Position zurückspringt, um ihm wieder Schatten zu gewähren. So entsteht ein angenehmer Spielrhythmus aus Bewegen, Drehen und Ablegen. Denn Felix kann Fässer, Tiere oder Strohballen aufheben, um sie strategisch auf Feldern zu platzieren. Diese werfen dann entweder Schatten oder beschweren wichtige Plattformen. Später kommen Rohre hinzu, durch die man über das ganze Feld teleportieren kann, oder Schalter, die Schatten spendende Wagen über die Karte bewegen.

Welcher Song sorgt für die richtige Stimmung?





Jeder Todesauftrag ist in einzelne Levelabschnitte unterteilt. So muss man z.B. zuerst ein Fass oder ein tödliches Geweih an der richtigen Stelle anbringen, um im letzten Level die Zielperson mit den zuvor drapierten Mechanismen umzubringen. Später muss man aus einem Lagerfeuer einen Grill machen, um dann mit einer Bratwurst einen Hund anlocken zu können. Jedes Opfer erhält außerdem eine cool gestaltete Kartei, auf der Daten wie Todeszeitpunkt, Art des Ablebens sowie ein umfangreicher Nachruf eingetragen werden.Zu Beginn unterscheiden sich die Level visuell als auch spielerisch noch stark voneinander und immer wieder kommt ein neuer Kniff hinzu. Zum Ende gleichen sich die in pink und lila getauchten Umgebungen jedoch sehr und man muss immer wieder die bekannten roten Tonnen verschieben, um voranzukommen. Hier hätte ich mir mehr kreative Vielfalt bis zum Schluss gewünscht. Zumindest der Schwierigkeitsgrad bleibt bis zum Ende fair.Und wer etwas Hilfe braucht, kann sich jederzeit den nächsten Schritt oder das aktuelle Ziel auf dem Spielfeldanzeigen lassen. Die Steuerung geht dabei mit der PC-Maus besonders gut von der Hand, wurde aber auch für die Konsolen sehr gut umgesetzt.