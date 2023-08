Ein gut über 100 Stunden schweres Rollenspiel, 17.000 verschiedene Enden und Sex-Szenen, von denen man sonst nicht einmal feucht zu träumen wagt – trotzdem kam die Testversion von Baldur’s Gate 3 erst vier Tage vor Release. Normalerweise kein gutes Zeichen. Baldur’s Gate 3 ist aber anders. Es ist die Fortsetzung eines über 20 Jahre alten Klassikers, welcher das Rollenspiel-Genre maßgeblich beeinflusste. Es ist aber auch das Ergebnis von sechs Jahren Entwicklungszeit, davon fast drei Jahre im Early Access. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch – vielleicht zu hoch? Wir haben uns im Test von Baldur’s Gate 3 für euch durch Faerûn geschlagen.

Baldur’s Gate 3: Ein grauenvoller Beginn

So ein Ding in meinem Hirn? Baldur's Gate 3 beginnt widerlich.

Welche Klasse darf’s denn sein?

Der Charaktereditor in Baldur's Gate 3 ist umfangreich und detailverliebt.

Neben dem Aussehen und einer Klasse gilt es auch den Hintergrund festzulegen.