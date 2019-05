Nach einem mysteriösen Zwischenfall rotiert die internationale Raumstation Observation über der Erde. Was passiert ist? Unklar. Die Crew? Verschwunden. Bis auf die Astronautin Emma Fisher, die sich zusammen mit der künstlichen Intelligenz SAM auf die Suche nach Antworten und Rettung begibt. Das Besondere am Sci-Fi-Thriller von Devolver Digital und No Code: Ihr übernehmt die Rolle der KI!

Die andere Seite



Was wäre ein Master Chief ohne seine Cortana? Oder ein Portal ohne GlaDOS? Als Spieler hat mich die künstliche Intelligenz schon häufig auf meinen Abenteuern begleitet und mich dabei entweder sinnvoll unterstützt oder mir das Leben schwer gemacht. Aber selbst als KI agieren? Das ist eher ungewöhnlich. Doch genau das ist der Job, der an Bord der beschädigten Raumstation wartet. Die erste Bewährungsprobe lässt nicht lange auf sich warten: Ich muss das Sprachmuster von Emma erst analysieren und verifizieren, bevor Zugriff möglich ist. Doch schon gibt es durch Störungen in der Übertragung das erste Problem, denn die Muster stimmen nicht hundertprozentig überein. Was also tun? Den Zugriff eiskalt ablehnen oder ein paar Schaltkreise zudrücken und ihr den Zugang gestatten?



Wer will, kann es sogar auf die Spitze treiben und bei Übereinstimmungen ablehnen. Allerdings hält sich das Programm für solche Situationen immer ein Hintertürchen offen und reagiert mit Maßnahmen, damit es im Spielverlauf weitergeht. Faktoren wie Entscheidungsfreiheit und mitunter sogar Zeitdruck werden also leider nur suggeriert und das Muster ist schnell durchschaut, dass man hier de facto nicht scheitern kann und man einer linearen Handlung folgt, die nur in leichten Variationen vom Drehbuch abweicht.



Alles im Blick



Das wichtigste Werzeug als KI stellen die zahlreichen Kameras innerhalb der Station dar, auf die man zugreifen kann. Mit

Als Sphäre kann man sich frei auf der Raumstation und im All bewegen.

ihnen kann man die einzelnen Räume dank Schwenk- und Zoomfunktion nicht nur aus jedem Blickwinkel betrachten, sondern hackt sich von dort aus auch in Systeme wie Laptops, Lüftungen oder Türschalter. Wird ein Link durch die angezeigte

Alles im Blick: Hat man Zugriff auf die Kameras, kann man jeden Raum aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Tastenkombination mit den jeweiligen Geräten hergestellt, darf man z.B. den Audio-Logs lauschen oder diverse Aktionen auslösen.Zwischendurch werden außerdem immer wieder kleine Rätseleinlagen oder Minispiele in die Handlung eingebunden, bei denen mitunter Gedächtnis, Logik oder Reaktion auf eine mehr oder weniger harte Probe gestellt werden. So versprüht das Spiel z.B. stellenweise einen Hauch von „The Witness“, wenn man verschlossene Türen erst durch das Zeichnen von Linien für bestimmte Schaltkreis-Muster entsperren muss. In anderen Abschnitten muss man sich dagegen bestimmte Sequenzen von Mustern merken oder den Analogstick schnell genug in die angezeigte Richtung drücken.Meist macht es relativ schnell „Klick“ und man weiß bei den Rätseln nach dem einen oder anderen Fehlversuch, was zu tun ist. Allerdings gibt es Ausnahmen, bei denen ich bis heute nicht genau das Lösungskonzept verstanden habe. Zum Glück kam ich in diesen seltenen Momenten durch simples Ausprobieren weiter. Wahrscheinlich habe ich einfach eines der mitunter gut versteckten Dokumente übersehen, die man mit der Kameralinse einscannen kann. Generell sollte man immer die Augenoffen halten und die Umgebung nach Hinweisen absuchen, darunter z.B. auch Pins für gesperrte Laptops.Mindestens ebenso wichtig wie die Bedienung der Kameras und Hacking-Einlagen ist die kontextsensitive Kommunikation mit Emma. So gibt man ihr auf Nachfrage u.a. Infos, in welchem Raum ein Feuer ausgebrochen ist oder übermittelt ihr den Status von angedockten Modulen hinsichtlich Atmosphäre & Co. Umgekehrt erweist sich auch der Mensch als nützliche Hilfe für die KI: Informiert man Emma z.B., dass in einem Modul die Kameras ausgefallen sind, versucht sie den Fehler in der Schaltzentrale zu beheben. Durch dieses Zusammenspiel entwickelt sich schnell eine interessante und durchaus innige Beziehung zwischen der Astronautin und der KI, die dank der großartigen Synchronsprecher wunderbar transportiert wird. Trotzdem ist es schade, dass der Titel nicht komplett lokalisiert wurde, sondern man mit deutschen Untertiteln Vorlieb nehmen muss.