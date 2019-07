Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Überraschung!



Als Marvel Ultimate Alliance 3 Ende letzten Jahres im Rahmen der Game Awards angekündigt wurde, war dies aus vielerlei Hinsicht überraschend. Nicht nur, dass die Serie etwa zehn Jahre nach dem letzten Auftritt (das Ultimate Alliance Bundle für PC, PS4 und One aus dem Jahr 2016 zähle ich nicht mit) wieder eine Auferstehung feiern sollte. Auch die Konsolenexklusivität für Nintendo Switch hätte man so nicht erwarten können. Und dass für die Umsetzung der wohl heißesten Lizenz, die die westliche Pop-Kultur derzeit zu bieten hat, mit Team Ninja ein zwar bewährtes, aber doch eher auf fernöstliche Themen fokussiertes Studio die Fäden in der Hand hält, ist ebenfalls ungewöhnlich.



Spielerisch merkt man dies jedoch nur selten. Nur gegen Ende der in der Basiskampagne etwa 14 bis 18 Stunden dauernden Team-Prügeleien setzt sich die Nippon-Spielkultur zu stark durch, wenn ein Bosskampf an den nächsten gereiht wird, nur um dann von weiteren „Finalkämpfen“ abgelöst zu werden. Dass Team Ninja dabei die Toleranzschraube überdreht und einfach kein Ende zu finden scheint, sorgt allerdings zum Schluss für einen schalen Beigeschmack. Den gab es im Vorfeld bei einigen Fans schon mit der Ankündigung eines Season Passes. Die ersten Erweiterungs-Inhalte sollen bereits im Herbst erscheinen und bringen nicht nur neue Storylines, sondern auch weitere Charaktere aus Reihen der X-Men, Fantastischen Vier oder der Marvel Knights. Dies ist definitiv eine Erwähnung, aber keinen Aufreger wert. Denn bereits im „Original-Zustand“ ist das Zusammentreffen der Marvel-Helden und -Bösewichte prall gefüllt. Und mit kostenlosen Inhaltsupdates sollen auch die Spieler mit neuen Figuren versorgt werden, die nicht mit der Anschaffung des Season Pass liebäugeln – Ende August sollen Cyclops sowie Colossus als spielbare Charaktere hinzugefügt werden.



Comic trifft Cinematic Universe





Die "Black Order" ist im Auftrag von Thanos unterwegs, um die sechs Unendlichkeits-Steine zu finden. Die Marvel-Superhelden müssen sie natürlich aufhalten.

Die Story stammt aus der Feder von Marc Sumerak, der nicht nur ein langjähriger Marvel-Autor ist, sondern auch Geschichten für die Zurück-in-die-Zukunft-Comics oder Ghostbuster geschrieben hat. Erzählerisch bietet Marvel Ultimate Alliance 3 allerdings nur wenig Überraschungen. Es dreht sich wieder einmal um Thanos und seine Suche nach den sechs Unendlichkeitssteinen. Er hat seinen Elite-Trupp, die Black Order beauftragt, diese zu finden. Und natürlich kommt es dabei zu Konflikten, in denen die Avengers, Guardians of the Galaxy, die X-Men und viele weitere Figuren aus zahlreichen Marvel-Welten die Bösen aus dem Weg räumen. Über 30 Figuren stehen zur Verfügung, um sich sein Vierer-Team zusammenzustellen. Die Auswahl hat allerdings keine Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte. In der B-Note stellt man zwar zufrieden fest, dass Asgardier es erfreut kommentieren, wenn man Thor in der Gruppe dabei hat. Doch wenn man mit dem rhetorisch eher nicht bewanderten Hulk in Gesprächen die gleichen Dialoge führt wie mit Dr. Strange wird klar, dass hier eine Chance verpasst wurde, der Heldenriege zusätzliche Persönlichkeit einzuhauchen. Insbesondere, da die Antworten der eigenen Figuren ohnehin nicht vertont sind. Zusätzliche Atmosphäre-Punkte verliert das erzählerische Umfeld, wenn man z.B. in einem Gespräch mit Cyclops zu hören bekommt, dass man bitte Wolverine nicht verraten solle, dass er in einem bestimmten Punkt Recht gehabt hatte, allerdings als Gesprächspartner eben diesen Wolverine vor Cyclops platziert hat – wenigstens in diesen Sonderfällen hätte man die Dialoge anpassen müssen. Immerhin bringt Sumerak auch die eine oder andere Überraschung unter.





Die Erzählung aus der Feder von Marc Sumerak geht zwar in Ordnung, zeigt aber im Detail Schwächen, da die Dialoge ungeachtet der gerade gesteuerten Figur immer gleich ablaufen - und in diesem Fall dazu führen, dass Wolverine in der dritten Person von sich spricht...

Obwohl die Visualisierung und das allgemeine Artdesign sich eindeutig an den Comic-Vorlagen orientiert, bedient man bei der Auswahl der Figuren und der allgemeinen Inszenierung aber auch das erfolgreiche Marvel Cinematic Universe sowie die zahlreichen Fernseh-Serien, die vor allem auf Netflix laufen. Man stattet bekannten Arealen wie Asgard, Wakanda, Knowhere, der X-Mansion oder dem Avengers Tower einen Besuch ab und trifft dort nicht nur auf ein breites Spektrum an bekannten Bösen wie Red Skull, Hela, Modok, Doc Ock oder Bullseye, sondern vor allem auf ein Who-is-Who der Marvel-Superstars, von denen ein Großteil rekrutiert werden darf. Neben den Ur-Avengers und den Guardians of the Galaxy findet man die „Inhumans“, Venom, Captain Marvel oder Black Panther, aber auch Ghost Rider oder Miles Morales, den man jüngst als Protagonist in Spider-Man: The New Universe kennengelernt hat. Doch nicht nur hier schmiegt man sich eng an die Superhelden aus TV und Kino an. Man hat für die reichhaltige englische (sowie zumeist sauber in Deutsch untertitelte) Sprachausgabe viele sowohl aus Spielen als auch aus Film und Fernsehen bekannte Sprecher hinters Mikrofon gezerrt, darunter Nolan North (Uncharted), der sowohl Deadpool als auch Rocket Raccoon seine Stimme leiht, David Kaye (Kingdom Hearts 3, X-Men Evolution) oder Laura Baily (Spider-Man, Catherine) als Black Widow. Und ob dies nun eine Vorgabe war oder nicht: Sie bemühen sich stark und zumeist erfolgreich, stimmlich ähnlich wie die Filmvorbilder zu klingen. Und damit schafft Ultimate Alliance 3 eine interessante Atmosphäre, die den Spagat zwischen den Comic- und Filmuniversen meist bravourös schafft und so einige der erzählerischen Schwachpunkte kaschiert.