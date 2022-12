Mit Chained Echoes kommt kurz vor Jahresende ein echtes Rollenspiel-Highlight in die 4Players-Redaktion geflattert. Das Ein-Mann-Projekt aus NRW bricht mit Traditionen, erzählt auf ganz hohem Niveau und ist eines der besten Rollenspiele des Jahres 2022. Wieso selbst JRPG-Verächter Eike von diesem Epos verzaubert ist, lest ihr in unserem Test.

Die deutsche Ode an das Japan-Rollenspiel

Kurz vor der Katastrophe: Himmelsreiter-Söldner Glenn löst im Prolog eine gigantische Explosion aus.

Krieg und Frieden

Fieser Dämon: Das Gegnerdesign ist ganz große Klasse.

Ein JPRG für Leute, die keine JRPGs mögen

Bosskampf mal anders: Die Schlachten gegen große Monster sind super inszeniert.

Ich bin kein großer Fan von Japan-Rollenspielen. Zwar mag ich einige der Genre-Klassiker, gerade in den letzten Jahren hat mich aber kein einziges JRPG mehr packen können. Egal ob Kampfsystem, furchtbare Abziehbild-Charaktere oder endlos gestreckte Belanglos-Story mit Backtracking-Grind, Wegwerf-Kämpfen oder oftmals schwacher Produktionsqualität: Das Genre steckt für mich in vielen Belangen in einer kreativen Sackgasse. Umso mehr hat mich die deutsche Solo-Produktion Chained Echoes aus der Feder von Matthias Linda überrascht – und ich kann es einfach nicht fassen, dass dieses Spiel von nur einem einzelnen Menschen entwickelt worden sein soll.Denn Chained Echoes schneidet all die Zöpfe ab, die ich gerade genannt habe: In diesem Japan-Rollenspiel im wirklich zauberhaften 16-Bit-Look, der mich nostalgisch an Super-Nintendo-Klassiker wie Secret of Mana, Final Fantasy 6 oder The Legend of Zelda: A Link to the Past erinnert, gibt es keine Filler, kaum Grind und keine überdrehten Kulleraugen-Figuren. Stattdessen bekomme ich ein spannendes, rundenbasiertes Kampfsystem, glaubwürdige Charaktere und eine gleichermaßen geerdete wie epische Geschichte, die viele moralische Fragen zwischen Krieg und Frieden ins Zentrum der Erzählung rückt, ohne dabei das Zwischenmenschliche aus den Augen zu lassen.Aber von vorn: Im Prolog kämpfe ich als Himmelsreiter Glenn, der sich im seit 150 Jahre andauernden Krieg der Reiche auf dem Kontinent Valandis als Söldner verdingt. Sein Auftrag: Im Namen der Krone von Taryn die Stadt Wyrnshire vom Feind Gavos zurückerobern. Doch der Auftrag endet in einer Katastrophe: Erst wird seine Himmelsrüstung, eine Art Kampfmech, abgeschossen und dann löst der junge Krieger auch noch unwissentlich eine verheerende Explosion aus, welche die Stadt und alle Soldaten außer ihm und seinem Begleiter Kylian vernichtet. Zwar ist diese Explosion die Grundlage für einen zerbrechlichen Frieden in Valandis, Glenn kommt jedoch nicht über seine Rolle in der Vernichtung von Wyrnshire hinweg – und will dem Ursprung dieser furchtbaren Waffe auf den Grund gehen.Ohne zu viel von der Handlung verraten zu wollen: Der zerbrechliche Frieden in Valandis und die alles vernichtende Macht der Grimoires stehen fortan im Zentrum der Story, die sich mit politischen Intrigen, Verrat und epischen Wendungen stets spannend zeigt. Cool ist auch die ungleiche Gruppe völlig unterschiedlicher Figuren, von der magiebegabten Prinzessin Lenn bis zur Diebin Sienna, die mit Katana und Kampfkunst gegen ihre Feinde vorgeht. Die grundlegenden Archetypen von Krieger-Tank bis zum Glaskanonen-Rogue sind spielerisch klassisch gehalten, allerdings sind die Figuren intelligent geschrieben. Sinnloses Geplapper wie bei Fire Emblem & Co. gibt es nicht – stattdessen lese ich echte Dialoge zwischen glaubwürdigen Figuren. Ja, „lese“ – eine Vertonung gibt es nicht. Hier möchte ich vor allem die tollen deutschen Texte empfehlen, denen man den Ursprung des Rollenspiels jederzeit anmerkt.Auch spielerisch wirkt Chained Echoes auf mich wie ein JRPG, dessen Entwickler ein Japan-Rollenspiel ohne den ganzen nervigen Firlefanz entwickeln wollte, den Fans oft nur zähneknirschend hinnehmen, weil man es halt gewohnt ist. So gibt es in Chained Echoes zum Beispiel keine Zufallskämpfe. Die Feinde sind in den großen und extrem abwechslungsreich gestalteten Gebieten immer sichtbar und können oft auch umgangen werden. Dadurch zählt jede Auseinandersetzung viel mehr, denn gleichzeitig sind auch Standard-Monster keine Wegwerf-Feinde. Ich kann mich hier nicht wahllos mit dem den Standard-Angriff durchklicken, denn dann rasieren selbst kleine Viecher meine Gruppe ziemlich schnell von der Karte. Stattdessen muss ich in jedem Kampf Synergien nutzen, Schwachstellen erkennen und Fähigkeiten präzise einsetzen, um den Sieg davon zu tragen.Dabei muten die rundenbasierten Auseinandersetzungen zunächst sehr klassisch an. Nacheinander tausche ich mit den jeweiligen Fiesligen Hiebe aus, wobei jeweils vier Mitglieder meiner Party am Kampf beteiligt sind. Habe ich mehr Figuren dabei – insgesamt können in den rund 30 Stunden der Hauptstory 14 Streiter rekrutiert werden – kann ich vier weitere Kämpfer als Tauschpartner aufstellen. So kann ich im Kampf Charaktere austauschen, etwa um Elementar-Schwächen besser zu nutzen oder einfach um Backup zu haben, wenn die Lebensleiste des Kämpfers in der ersten Reihe gegen Null rauscht. Gleichzeitig muss ich mir gut überlegen, welche Kämpfer-Pärchen ich bilde, da für starke Synergien, etwa eine Elementar-Schwächung und einen darauffolgenden Angriff mit genau diesem Element, manche Figuren gleichzeitig auf dem Feld sein sollten.