The Legend of Zelda: Link's Awakening

Wahrscheinlich dachte sich Takeshi Tezuka damals, dass Link schon viel zu lange in Hyrule gehockt hat und er deshalb mehr von der Welt sehen muss. Also strandet er als Schiffbrüchiger auf der Insel Cocolint. Um diese wieder zu verlassen, muss er den in einem großen Ei hausenden Windfisch wecken, indem er die acht Instrumente der Sirenen in Dungeons sammelt.

Jeder Winkel des Originals erstrahlt im neuen Glanz.



Und wie großartig klingt eigentlich dieser Soundtrack? Vor allem bei den wichtigen emotionalen Momenten entfalten die schon damals tollen Stücke einen klaren modernen Klang. Ich fühlte mich einfach nur wohl mit dem neuen Diorama-Look von Cocolint und konnte die Switch kaum aus der Hand legen. Verlassen? Nichts da! Gerade in den ersten Stunden konnte ich mich an der großartig aufgearbeiteten Kulisse einfach nicht satt sehen: Das saftige Gras, die zahlreichen putzigen Gegner, die tosenden Wellen am Strand.Jeder kleine Winkel wurde mit so vielen Details versehen, dass mich selbst simple Dinge wie der Besuch von Häusern oder Gespräche mit den Bewohnern immer wieder begeistern konnten.Und wie großartig klingt eigentlich dieser Soundtrack? Vor allem bei den wichtigen emotionalen Momenten entfalten die schon damals tollen Stücke einen klaren modernen Klang. Ich fühlte mich einfach nur wohl mit dem neuen Diorama-Look von Cocolint und konnte die Switch kaum aus der Hand legen.





Tolle Optimierungen





Die Karte ist mittlerweile übersichtlicher und man kann Orte markieren. Die Steuerung ist dank der Neuerungen des Remakes sehr komfortabel: Links Schwert bewegt sich mittlerweile in acht Richtungen und das Bild scrollt automatisch mit. Die Bildrate bleibt dabei übrigens im Dock als auch mobil stetsstabil. Schwert und Schild sind endlich fest auf eigenen Tasten gelegt (B, R) und X und Y können frei mit Items wie Bomben oder der Schaufel belegt werden. Im Menü kann außerdem jederzeit gespeichert werden. Auch die Karte ist viel detaillierter und man kann wichtige Orte mit Pins markieren. Die Änderungen machen das Spiel nicht wirklich leichter, sondern wirken einfach zeitgemäß. Schnell entsteht der für Zelda typische Flow aus Erkundung und Kampf, der mir in Link's Awakening durch die strahlende Kulisse und die komfortable Steuerung besonders viel Freude bereitet hat.



Grandioses Spieldesign altert nicht