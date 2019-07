Advance Wars lässt grüßen





Es gibt zig Einheiten und Gebäude; die braunen Blöcke repräsentieren den Nebel des Krieges.

Die Luftabwehr kann über weitere Distanz angreifen.

Nach einem Gefecht wird abgerechnet.

Die Rundentaktik des in Kalifornien angemeldeten Studios Area 34 hatte ein klares Vorbild: Advance Wars. Genau damit warb Hiroki Kikuta auch, als er 2016 die Kickstarter-Kampagne für Tiny Metal startete. Allerdings wurde diese bei knapp 30.000 Euro von etwas über 1200 Unterstützern abgebrochen, weil man das finanzielle Ziel von 45.000 Euro verfehlte. Dennoch erschien das Spiel im Jahr 2018 für PC, PS4 und Switch. Und es kann nicht so erfolglos gewesen sein, denn jetzt serviert das mittlerweile als Area35 East und in Japan ansässige Team einen Nachfolger namens Tiny Metal: Full Metal Rumble für PC und Switch.Schon in den ersten Missionen wird sehr deutlich, dass da Fans von Advance Wars am Werk sind: Nach einigen diffusen Storyfetzen und deutsch übersetzten Dialogen bewegt man seine Soldaten, Grenadiere, Jeeps und Panzer rundenweise über kleine Karten, kann Gebäude und Fabriken besetzen, mit genug Credits für Nachschub aus über 20 Einheitentypen sorgen und gewinnt meist, wenn man das feindliche Hauptquartier erobert hat. Nur Infanterie kann durch Wald oder über Hügel marschieren sowie Gebäude einnehmen und es gibt je nach Terrain unterschiedliche Boni für die Verteidigung. All das wird in der informativen Enzyklopädie ("Metalpedia") aufgelistet.Aber Area 34 hat auch eigene Ideen im Angebot, darunter z.B. das Kreuzfeuer. Anstatt mit einer Einheit sofort zu schießen, kann man den Feind auch anvisieren. Wenn man danach mit einer anderen Einheit auf diesen feuert, wird er von beiden Seiten mit größeren Verlusten in die Mangel genommen und kann lediglich auf einen zurückschießen. Diese Taktik kann man noch verstärken, indem man den Feind nicht nur einmal, sondern zwei- oder dreimal von anderen Seiten passiv anvisiert, bevor man aktiv feuert. Aber Vorsicht: Auch die KI nutzt diese Umzingelung!Außerdem gefällt mir das Schubsen: Über einen Stoßangriff kann man sich z.B. aus einer Umzingelung lösen oder Truppen aus einem Gebäude verscheuchen. Weil Einheiten quasi sofort Erfahrung und mehr Kampfkraft gewinnen, frühzeitig Radar zur Sichtung verborgener Einheiten, Hubschrauber, Flieger und Flugabwehr sowie Mechs hinzu kommen, entsteht überaus abwechslungsreiches Taktieren. Dazu trägt auch bei, dass neben der Munition zusätzlich Sprit verbraucht wird, und dass man sowohl Truppen als auch Fahrzeuge heilen bzw. ausrüsten kann. Für Komfort sorgt zudem, dass man Einheiten gleichen Typs direkt für bessere Gesundheit verschmelzen und dass man Bodentruppen über Fahrzeuge transportieren kann.Schade ist, dass man erfahrene Truppen nicht in die nächste Mission übernimmt. Aber es gibt eine Ausnahme: Erobert man Radartürme, darf man auch stärkere Helden mit Namen rekrutieren, die quasi eine Waffengattung bei erhöhten Werten repräsentieren - und die behalten auch ihre Ränge, wenn sie aufsteigen. Last but not leats gibt es auch je nach Anführer andere Spezialkräfte, die z.B. für universelle Stärkung eines Truppentyps oder direkte Schläge sorgen.