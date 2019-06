Mit Dragon Star Varnir laden Reef Entertainment, Idea Factory und Compile Heart in ein Fantasyreich ein, in dem Hexen durch einen Fluch zu Drachen werden und von Rittern gejagt werden. Doch dann verwandelt sich plötzlich ein Ritter in eine Hexe und wird damit selbst zum Gejagten. Im Test haben wir ihn auf seiner Flucht begleitet.

Frisches Drachenblut rettet Zephys Leben - allerdings mit unerwarteten Nebenwirkungen...

Die rundenbasierten Kämpfe werden auf mehreren Ebenen in luftiger Höhe bestritten.

Als Ritter und Hexenjäger Zephy im Kampf gegen einen Drachen tödlich verwundet wird, retten ihm zwei Hexen das Leben, um aus ihm Informationen über den Aufenthaltsort einer inhaftierten Freundin herauszuquetschen oder ihn für einen Gefangenenaustausch anzubieten.Allerdings bewirkt das zur Rettung eingesetzte Drachenblut nicht nur eine rasche Genesung, sondern auch eine seltene Mutation, die den Ritter ungewollt zu einer Hexe werden lässt.Und als Hexe hat man es in der Welt von Dragon Star Varnir nicht leicht: Sie werden nicht nur von Rittern gejagt und getötet, sondern unterliegen auch einem schrecklichen Fluch, der sie mit der Zeit entweder in den Wahnsinn treibt oder in einen Drachen verwandelt, die ebenfalls erbarmungslos gejagt werden. Doch Zephys Gefangenschaft gewährt ihm einen anderen Blick auf die Hexen, die sich gar nicht so sehr von den Menschen unterscheiden, Familienleben führen und auf Erlösung hoffen.Er beginnt sein Dasein als Hexenjäger zunehmend in Frage zu stellen, begleitet seine untereinander sehr ungleichen Entführerinnen auf Einsätzen, wird immer vertrauter mit ihnen. Doch ist er tatsächlich einer von ihnen? Oder gibt es noch einen Weg zurück in den Ritterdienst, zu seinen Freunden? Während ihn diese und andere Fragen immer wieder quälen, tauchen stets neue Gesichter auf, die Erinnerungen wecken, Zweifel säen oder einen Ausweg versprechen. Doch wem kann man wirklich trauen?Auch wenn die Handlung weitestgehend linear verläuft, müssen hier und da Entscheidungen getroffen werden, die nicht nur über das eigene, sondern auch das Schicksal anderer bestimmen und zu unterschiedlichen Spielausgängen führen können.Auf dem Weg dahin durchquert man Wälder, Wüsten, Höhlen und Tempelanlagen, in denen man auf Drachen, Ritter und andere Aggressoren trifft, die man versuchen kann, zu umgehen oder vorteilhaft von hinten zu attackieren.Die anschließenden Kämpfe mit bis zu drei aktiven und drei passiven Gruppenmitgliedern laufen rundenbasiert ab. Wer wann an der Reihe ist und durch welche Aktion wie lange pausieren muss, sieht man auf einer sich dynamisch anpassenden Zugfolgenleiste. Das Besondere an den Auseinandersetzungen ist, dass sie fliegend auf mehreren Ebenen bestritten werden, die einem je nach gewählter Formation unterschiedliche Boni bescheren. Zudem kann man durch Höhenwechsel Flächenangriffen entgehen oder bei großen Gegnern bestimmte Körperteile attackieren und zerstören, um damit verbundene Manöver zu unterbinden.