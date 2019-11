Mit Sparklite haben Red Blue Games und Merge Games ein von klassischen Action-Adventures wie Zelda inspiriertes Roguelite-Abenteuer veröffentlicht, in dem man sich nach einer Notlandung in einer fremden Welt behaupten muss. Wie es uns dabei auf PC, PS4, Xbox One und Switch ergangen ist, erfahrt ihr im Test.

Nach einer Notlandung muss sich Mechanikerin Ada durch eine fremde Welt kämpfen.

In der Basis kann Ada ihren Allzweck-Schraubenschlüsel mit Bauteilen individuell erweitern.

Nach dem Absturz ihres Luftschiffs findet sich Mechanikerin Ada in einer ihr fremden Welt wieder, wo sie sich nur mit Schraubenschlüssel und Hammer bewaffnet gegen angriffslustige Kreaturen zur Wehr setzen und Materialien für den Aufbau einer Zufluchtsstätte sammeln muss. Außerdem gilt es, die skrupellosen Machenschaften eines selbsternannten Barons und seiner zerstörerischen Bergbaugesellschaft, die dem Planeten seinen Energiekern stehlen wollen, zu unterbinden.Der Planet kämpft ebenfalls gegen den geplanten Diebstahl an, indem er sich durch seismische Aktivitäten stetig verändert. So wird die Bildschirm für Bildschirm erkundbare Planetenoberfläche bei jedem Besuch Adas neu generiert. Insgesamt warten fünf kompakte Biome darauf, von Ada und ihrem Roboterbegleiter immer wieder erforscht und neu kartografiert zu werden. Der blecherne Gehilfe versorgt einen dabei nicht nur mit Informationen, sondern kann im weiteren Spielverlauf auch verschüttete Objekte ausgraben, klebrige Flüssigkeiten aufsaugen oder Licht erzeugen.Hin und wieder entdeckt man sogar alte Ruinen, in denen man Baupläne für mächtige Waffen und andere Gerätschaften ergattern kann, wenn man zuvor kleine Herausforderungen im Umgang mit den Originalgeräten meistert. Um die Objekte anschließend nachzubauen, muss allerdings erst ausreichend Funkenlichterz (Sparklite) gesammelt werden. Das kommt zwar überall vor, aber immer nur in kleinen Mengen, so dass man die Planetenoberfläche immer wieder nach neuen Vorkommen abgrast, bis man den Löffel abgibt und automatisch in die Zufluchtsstätte zurückkehrt.Hier kann man mit der Erzausbeute aber nicht nur praktische Geräte wie eine Energiestöße verschießende Funkenschleuder, explosive Ballondrohnen oder eine Atemblase für Unterwassereinsätze nachbauen, sondern auch seinen Allzweck-Schraubenschlüssel modifizieren. Mit gekauften oder gefundenen Bauteilen kann man z. B. die Angriffskraft steigern, ein Schutzschild hinzufügen, Gebietskarten installieren oder Zelda-typische Herz-Container einbauen, um Adas Lebensenergie zu erhöhen.Außerdem kann man von einem geretteten Händler ausrüstbare Verbrauchsgegenstände wie Heilkapseln, Taschenlampen oder Sprengladungen erhalten, während man einen zugezogenen Professor später Schwachstellen einheimischer Monster erforschen lassen kann. Ein anderer Bewohner der Zufluchtsstätte ist wiederum auf der Suche nach musikalischen Kreaturen, um ein Konzert zu veranstalten.