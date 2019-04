Genau hinhören!

Detektivspiele erleben eine kleine Hochzeit: Her Story, Return of the Obra Dinn und andere haben vor kurzem erst gezeigt, dass man Kriminalfälle auch anders lösen kann als in der Manier klassischer Adventures. Und in genau diese Kerbe schlägt auch Unheard, in dem Detektive eine Hand voll Verbrechen aufklären. Über das Abhören von Sprachaufzeichnungen soll man dabei die richtigen Schlüsse ziehen, was sich im Test als interessantes Konzept entpuppt hat…