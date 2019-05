VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Barkeeper sein: fremder Leute Drinks mixen und zuhören, wie sie einem das Ohr abkauen – nicht gerade meine Vorstellung eines Traumjobs. Und trotzdem wollte ich wissen, was es mit VA-11 HALL-A auf sich hat, seit es schon 2016 auf PC erschienen ist. Mir fehlte nur immer die Zeit für einen Test der im Cyberpunk verorteten Visual Novel. Halt, halt, halt! Das hier ist keine dieser drögen Klickorgien, mit denen vor allem Steam in den vergangenen Jahren geflutet wurde. VA-11 HALL-A ist ein kleines Stück große interaktive Erzählkunst.

Jills Arbeitsplatz: der Blick hinterm Tresen vor.

Wer mit lesen ähnlich viel anfangen kann wie mit Kakerlaken im Kleiderschrank, der ist hier natürlich falsch. Denn lesen tut man. Und zwar richtig viel. Im Kern ist es schließlich das, was Barkeeperin Jill auf Arbeit macht: zuhören. Gelegentlich setzt sie ihren Gästen natürlich frische Drinks vor, aber das hier ist keine Stress-Simulation, in der man binnen möglichst weniger Minuten möglichst viele Cocktails mixt.VA-11 HALL-A stellt vielmehr die Arbeit in einer kleinen Bar nach, wobei der Name die offizielle Bezeichnung des Orts ist, den Kenner aber freilich wie das Walhalla der nordischen Mythologie aussprechen. Dorthin verlaufen sich jedenfalls selten mehr als zwei Gäste gleichzeitig. Die setzen sich dann an den Tresen, sagen hallo, verlangen das Übliche und plaudern drauf los. Und dieses unverbindliche Plaudern bekommt Entwickler Sukeban Games ebenso gut hin: Man liest keine ellenlangen Abhandlungen und Erklärungen und Hintergründe und was einen sonst noch kaum interessiert. Die Personen halten sich vielmehr kurz und kommen direkt zum Punkt.Jill schaltet sich zudem häufig ein, fragt nach oder soll selbst antworten. Es ist die Dynamik der Unterhaltungen, die hier so überzeugend ist, weil sich manche Figuren untereinander kennen, die Chefin mit einem kurzen Hinweis den Plauschunterbricht oder andere Bekannte das Zwiegespräch aufbrechen. So hat man nie das Gefühl in einer gleichförmigen Textflut zu versinken.Nicht zuletzt erzählen die Beteiligten immer interessante Sachen. Informationen stecken dabei oft in Nebensätzen, sodass man nie das Gefühl hat rein funktionale Texte zu studieren. Auf diese Art lernt man nach und nach Jills Kollegen kennen sowie Einzelheiten über künstliche Körperteile, Androiden, Gehirne in Gläsern, eine mysteriöse Hackergruppe, öffentliche Proteste, einen geplanten Anschlag und irgendwann auch Wichtiges über Jill selbst. Nebenbei lauscht man dem starken Synthwave-Soundtrack , dessen Playlist man vor jedem Arbeitstag selbst zusammenstellt.Selbstverständlich ist das alles nicht neu. Sukeban verbindet es aber so elegant, dass ich hier wie in einem spannenden Buch versunken bin. Einen gehörigen Anteil daran haben die interessanten Figuren – allesamt mit einem Spleen gesegnet, alle aber gleichzeitig auf ihre Art liebenswert, geheimnisvoll oder irgendwie anders interessant.