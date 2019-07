Mit Mutant Year Zero: Seed of Evil wird die Geschichte des überraschend gelungenen Mutant Year Zero: Road to Eden auf PC, PlayStation 4 und Xbox One fortgesetzt. Im Test haben wir einen feuerspuckenden Elch in das Mutanten-Team aufgenommen und pflanzliche Bedrohungen bekämpft ...

Seed of Evil führt an neue Schauplätze, die sich stimmungsvoll in die postapokalyptische Welt einfügen. Wie bei den vorherigen Gebieten, ist es sinnvoll sie ausführlich zu erkunden.

Die Kokons/Kapseln sollten das vorrangige Ziel sein.

Froschbeine für einen Elch?

Mutant Year Zero: Seed of Evil knüpft als erste Erweiterung für Mutant Year Zero: Road to Eden direkt an das Ende der bisherigen Geschichte an. Spoiler werden in diesem Bericht vermieden. In Seed of Evil begibt sich das Mutanten-Trio in ein neues Gebiet, um eine vermisste Person zu suchen. Die bisherige Weltkarte ist um einen neuen Abschnitt ergänzt worden, der fachmännisch mit Büroklammer an die bekannte Karte geheftet wurde.Die erste Mission ist schnell erledigt und danach geht es wieder zurück zu "The Ark". Auf dem Weg dahin fällt den Mutanten langsam auf, dass irgendetwas nicht stimmt, was der Spieler schon früher merken dürfte, denn man kämpft einerseits gegen neue Gegner und andererseits sind überall im Gebiet rote Pflanzen/Ranken zu sehen. Diese neue Art der Flora scheint den Geist von Freund und Feind übernehmen zu können, weswegen die Bewohner von "The Ark" ziemlich neben sich stehen. Also muss das Mutanten-Team erneut in die Zone und sich der neuen Bedrohung stellen ...Zunächst einmal sollte man sich vor Stufe 60 nicht in das neue Gebiet wagen. Alternativ kann vor dem Start des Ausflugs ein Team aus vorgefertigten Figuren erstellen werden, damit man gleich die neuen Inhalte angehen kann - wirklich praktisch, sofern man das Hauptspiel nicht komplett durchgespielt haben sollte.Zunächst war ich etwas enttäuscht von dem Umfang der Erweiterung, denn nach dem Abschluss der ersten Gebiete poppten Missionen in den altbekannten Gebieten auf, in denen neue Feinde ihr Unwesen treiben - hier drängte sich das Gefühl von Level-Recycling auf, zumal es stellenweise nötig ist, diese Einsätze anzugehen, da die Stufen der Gegner rapide ansteigen. Je weiter man jedoch voranschreitet, desto mehr neue Bereiche werden freigeschaltet, bis es dann zur finalen Konfrontation kommt.Dabei fällt auf, dass die neuen Schauplätze deutlich größer bzw. weitläufiger sind als die Areale im Hauptspiel. Auch die Höhenunterschiede spielen zum Ende hin eine größere Rolle. Die Erkundung bleibt ebenfalls entscheidend - nicht nur, um Ressourcen, Artefakte und Ausrüstung zu sammeln, sondern um die Positionen und die Laufwege der Gegner auszuspionieren und sie ggf. sogar umgehen zu können. Die Detailfülle der postapokalyptischen und von der Natur zurückeroberten Levels ist weiterhin beeindruckend.Die neuen Gegner, die in der Testversion ziemlich seltsam klingende deutsche Namen trugen, sind anfänglich wenig überraschend, aber spätestens wenn man die Kokons findet, sieht es anders aus. Aus diesen stationären Gebilden schlüpfen regelmäßig neue Gegner und die Zerstörung ist gar nicht so einfach, weil sie über viele Lebenspunkte verfügen,sofern man nicht möchte, dass andere Gegner auf die Anwesenheit der Stalker aufmerksam werden. Der Schwierigkeitsgrad durch die Gegnerkombinationen und die zahlenmäßige Überlegenheit der Feinde ist weiterhin knackig, so dass es nötig ist, die Feinde mit lautlosen Attacken zu dezimieren und im Kampf gegen mehrere Leute auf Gegner-Kontroll-Fähigkeiten (Ranken, Anstürmen und Betäuben) zu setzen - oder man spielt die Gegnerfraktionen gegeneinander aus, da die (seltenen) Roboter-Feinde praktischerweise ebenfalls die neuen Gegner attackieren…Nur leicht erweitert wird das ohnehin überschaubare Charakter-Entwicklungssystem. Mit Level-Up-Punkten können manche Fähigkeiten der Charaktere noch einmal verbessert werden. So kann der saustarke Rammangriff von Bormin zum Beispiel mehr Schaden anrichten und die Gegner gleich mehrere Felder zurückstoßen. Die "Moth Wings" von Dux können in "Wings of the Sniper" verwandelt werden, wodurch sämtliche Fernkampfeinbußen entfallen. Eine echte Erweiterung des Skilltrees fehlt jedoch. Hier wäre sicher mehr möglich gewesen. Auch bei den Artefakt-Talenten und den Waffenverbesserungen sieht es ähnlich mau aus.Ansonsten gibt es noch einen Mutanten-Neuzugang, und zwar Big Khan - ein Elch, der Feuer spucken kann. Der eher ernste Vertreter, im Vergleich zu Quatschkopf Dux, schließt sich der Truppe überraschend schnell an und beherrscht die Mutationen "Ground Pound" und "Flame Puke", die ihn ideal zum Angriff auf Gegnergruppen machen. Zugleich beweist er Allrounder-Qualitäten und macht anderen Mitstreitern ihren Platz im Trio streitig.