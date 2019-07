Wie bei jeder Sims-Erweiterung gibt es jede Menge thematisch passende Kleidungsstücke, Frisuren, Objekte zum Häuserbau und ganz wichtig: eine neue Nachbarschaft! Und der größte Spaß ist es jedes Mal, nach und nach zu entdecken, welche Möglichkeiten durch die Erweiterung hinzugekommen sind. Hier startet Inselleben ziemlich stark, da ich mir tatsächlich eine Meerjungfrau erschaffen konnte. Als virtuelle Arielle kann man z.B. mit Delfinen interagieren, Sims mit speziellen Liedern beeindrucken, oder im Wasser schlafen. Meerjungfrauen müssen anstatt von Hygiene auf ihren Hydration-Wert achten. Diesen Bedürfnissen ging ich unter einem tropischen Wasserfall nach, unter dem man Frösche züchten oder Geschlechtsverkehr haben kann. Ob wohl auch die Kombi geht? Ich habe es nicht ausprobiert.



Eins mit der Natur

Das neue Wohngebiet "Sulani" enthält tolle Wohngebiete mit Traumstränden und Vulkanaktivität.

Die neue Karriereoption „Naturschützerin“ passt optimal zum sommerlichen Inselsetting der Wohnwelt „Sulani“.Man kann Sims in Gesprächen für die Natur begeistern, Müll am Strand aufsammeln und diverse Objekte untersuchen. Besonders cool ist das Forschen, wenn man am brodelnden Vulkan wohnt. Hier kommt es immerwieder zu Ausbrüchen, die dampfende Brocken auf das Gelände werfen, in denen sich manchmal wertvolle Gegenstände befinden. Wer nicht die Meerjungfrau gewählt hat, kann an markierten Stellen schnorcheln (Vorsicht Haie!) oder die Angel auswerfen. Man kann Sandburgen bauen, oder sich inklusive Bräunungsstreifen sonnen. Alle gefundenen Gegenstände wie Fossilien oder geangelte Fische landen im Inventar, selbst der im Baumodus gekaufte Jet-Ski, der erst auf dem Wasser platziert werden muss. Die neuen Objekte sind überschaubar, aber mit Luftmatratzen, Imbissbuden, Kava-Zubereitungen etc. waren genügend Gegenstände dabei, um exotische Häuser zu bauen und hier und da an ein paar sommerlichen Aktivitäten teilzunehmen.