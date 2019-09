Pinball mit Schwertern – so beschreibt Entwickler Flight School Studio seinen ungewöhnlichen Dungeon Crawler Creature In The Well. Als Roboter-Ingenieur mit Gedächtnis-Störung erwacht man in einer Stadt voller antiker Technik, die von einem riesigen Minen-Monster und einem ewigen Sturm terrorisiert wird.

Der leuchtende Kampf gegen die Kugeln kommt in Bewegung deutlich besser zur Geltung als auf Screenshots.

Das Monstrum aus der Tiefe stellt sich dem Spieler im Laufe des Abenteuers immer wieder in den Weg und ist ein schönes Bildnis für den schwindenden Zusammenhalt in der einst offenbar hochentwickelten Gemeinde. Irgendwann zog ein gewaltiger Sturm auf, der die Bewohner von der Außenwelt abschnitt. Statt erfolgreich die gigantischen technischen Abwehrmaßnahmen in Betrieb zu nehmen, nutzte offenbar das Monster die Gunst der Stunde, um in Krisenzeiten Zwietracht zu säen. Schade allerdings, dass es nur bei kurzen Sprechblasen-Gesprächen mit dem sarkastischen Monstrum, versteckten Einwohnern oder Frosch-Nachfahren des Erbauers bleibt.Der Spieler versucht in der Rolle des alten Robo-Ingenieurs die defekte Anlage im Berg wieder auf Vordermann zu bringen, in der die Kreatur mittlerweile massenhaft Fallen installiert hat. Statt den Schraubenschlüssel zu schwingen, funktioniert die Fehlerbehebung hier mit Techniken, die an Flipper oder den Oldie Breakout erinnern. Per Knopfdruck lädt man die Energie gleißender Kugeln auf und drischt sie dann in Richtung Ziel. Es gilt Schalter zu treffen, tödliche Kanonenschüsse in freundliche Kugeln umzuwandeln und allerlei magnetische Bumper zu „ernten“, an denen die Kugeln mit einem befriedigenden „boing“ abprallen. Mit der gesammelten Energie öffnet man die Wege in Richtung Bosskampf – und nebenbei auch seitliche Nebengänge. Darin warten Kostüme, Upgrades fürs Aufladen oder Waffen-Extras wie ein Ziel-Laser, Zeitlupe oder eine Kugelspalter-Axt.All zu komplex werden die Spezialfähigkeiten zwar nicht, doch glücklicherweise bietet schon die ungewöhnliche Grundmechanik genügend Stoff, um einige Stunden lang angenehm fordernde Unterhaltung in mystischer Kulisse zu bieten. Auch der sphärische Soundtrack beruhigte mich meist ausreichend, um in letzter Sekunde mit dem Sprint-Knopf an explosiven Stäben vorbei zu rutschen und in all der Hektik auf schmale Lücken zu zielen, hinter denen verwinkelte Schalter und Energie-Bumper warteten. Manche um die Ecke platzierte Bläschen erfordern peinlich genaues Zielen, so dass auch mehrfaches Abprallen korrekt vorausberechnet werden muss. Puzzles spielen nur eine untergeordnete Rolle, um die Action zu ergänzen.Die recht ähnlichen Bosskämpfe hätten allerdings etwas mehr Abwechslung vertragen können: Auf einem großen Aufzug kämpft man sich wieder und wieder gegen das Biest einige Ebenen hinauf. Zudem bieten die einsamen Minen voller Fallen nicht den gleichen Abwechslungsreichtum wie Yoku's Island Express mit seinen liebenswerten Figuren und detailverliebten Kulissen. Auf der „alten“ Xbox One muss man übrigens trotz der eher schlichten Kulisse mit kleinen Rucklern leben, welche das Spielgefühl sogar eine Spur träger machen. Wer die Wahl hat, sollte also lieber zur den flüssigeren Fassungen für PC oder Xbox One X greifen. Die Switch-Umsetzung konnten wir mangels Testmuster leider nicht ausprobieren.