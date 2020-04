Mit Trials of Mana veröffentlicht Square Enix eine 3D-Neuauflage des 1995 in Japan und 2019 als Teil der Collection of Mana in Europa erschienenen 2D-Action-Rollenspiels Seiken Densetsu 3. Ob es sich besser als Secret of Mana, das umstrittene 3D-Remake von Seiken Densetsu 2, schlägt, verrät der Test.

Freie Auswahl: Die Suche nach dem Manaschwert kann man mit sechs unterschiedlichen Charakteren und zwei wählbaren Begleitern in Angriff nehmen.

Der dritte Teil der Mana-Saga erzählt die Geschichte von sechs Heldinnen und Helden, die sich als frei zusammensetzbare Trios dem Bösen stellen, das ihre geschwächte Welt bedroht. Je nachdem, in wessen Rolle man schlüpft, bekommt man es im Verlauf der ansonsten klassischen Gut-gegen-Böse-Geschichte um in Manasteinen versiegelte Monster, mutige Helden und ein göttliches Schwert mit drei unterschiedlichen Gegenspielern zu tun. Doch auch wenn die Wege der einzelnen Charaktere verschieden sind, sind ihre Schicksale teils eng miteinander verwoben. Mehrere Spieldurchgänge bieten sich entsprechend an und sorgen trotz erzählerischer Überschneidungen für einen hohen Wiederspielwert.Darüber hinaus unterscheiden sich die Charaktere auch spielerisch voneinander: Während sich Soldat Durand im Kampf auf sein Schwert und seine Stärke verlässt, setzt Prinzessin Angela auf Zauberstab und Magie. Halbblut Kevin kann sich nachts sogar in eine wahre Bestie verwandeln, die Widersacher mit bloßen Fäusten verdrischt. Elfe Charlotte ist wiederum im Umgang mit Heilmagie und Flegel geschult, während Dieb Adlerauge mit seinen Dolchen mehr Beute als gewöhnlich ergattert und Amazone Resi Gegner mit ihrer Lanze auf Distanz hält.Neben der bevorzugten Hauptfigur, kann man auch zwei der anderen Charaktere als Begleiter festlegen, die dann im Spielverlauf hinzustoßen, ein Heldentrio bilden und im Kampf frei gewechselt werden können. Wer will, kann sogar kurze Rückblicke nachspielen, um mehr über die Erlebnisse und Beweggründe der Gefährten vor ihrem Aufeinandertreffen zu erfahren - quasi den Auftakt, den man auch zu Gesicht bekommen hätte, wenn man den jeweiligen Charakter als Protagonisten gewählt hätte. Verpflichtend sind diese kurzen Episoden allerdings nicht.Im Gegensatz zum Original setzt das neue Trials of Mana auf 3D- statt auf 2D-Grafik. Der Stil mag zwar Geschmackssache sein, ist aber wesentlich attraktiver und ausgefeilter als der des letzten Remakes zu Secret of Mana , das zudem mit üblen technischen Problemen zu kämpfen hatte. Bei Trials of Mana stören hingegen höchstens die manchmal verspätet eingeblendeten Texturen oder eher langen Ladezeiten. Natürlich könnten einige Texturen auch insgesamt detaillierter, manche Objekte weniger klobig sein. Aber unterm Strich ist die auf die Unreal Engine setzende Spielgrafik durchaus ordentlich und angenehm flüssig.Was allerdings wirklich weh tut, ist der Wegfall des ursprünglichen Koop-Modus', bei dem sich auf dem Super Nintendo Entertainment System (SNES) bis zu drei Spieler an einer Konsole zusammenschließen und das Heldentrio eins zu sein übernehmen konnten. Jetzt muss man eben durch Charakterwechsel selbst aktiv werden oder sich auf die anpassbaren Verhaltensmuster der KI verlassen, was die meiste Zeit auch klappt. Treten fiese Statusleiden o. ä. auf, muss man aber auch öfters mal eingreifen.