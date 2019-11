Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout

Alias: Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout

Mit Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout haben Gust und Koei Tecmo nicht nur einen neuen Handlungsbogen der Rollenspielsaga begonnen, sondern auch einige Spielelemente gründlich überarbeitet. Wie uns das neue Alchemistendasein gefallen hat, verrät der Test.

Variabel: Je nach Werkzeug lassen sich z. B. an Bäumen verschiedene Rohstoffe gewinnen.

Flott: Die Kämpfe werden neuerdings mit einem ATB-ähnlichen System in Echtzeit bestritten.

Bauerntochter Ryza bzw. Reisalin Stout, wie sie eigentlich heißt, lebt auf einer kleinen Insel namens Kurken, wo sie ein behütetes Dasein fristet, während sie insgeheim davon träumt, große Abenteuer zu erleben. Und eines Tages greift sie die Gelegenheit beim Schopf, kapert mit ihren Freunden Tao und Lent ein verlassenes Ruderboot und macht sich heimlich auf den Weg Richtung Festland, wo sie eine schicksalhafte Begegnung auf den Pfad der Alchemie bringt.Finden die Experimente anfangs noch in Ryzas Kinderzimmer statt, zimmern die drei später aus einer verfallenen Behausung im Wald ein eigenes Atelier, wo sie ungestört schalten und walten können. Während Ryza in ihrem Kessel verschiedenste Zutaten vermischt, übersetzt Tao alte Schriften und Lent widmet sich seinem Kampftraining. Darüber hinaus kann man das Atelier dieses Mal auch individuell umgestalten.Mit Hilfe der Alchemie lassen sich aber natürlich auch wieder allerlei Gebrauchs- und Ausrüstungsgegenstände synthetisieren. Von Schwertern und Rüstungen über Medizin und Bomben bis hin zu magischen Werkzeugen, mit denen man immer weitere Rohstoffe sammeln kann. Wer z. B. mit einer Axt auf einen Baum einschlägt, erhält Holz, während eine Sichel Blätter, ein Stock Früchte und ein Hammer sogar Honigwaben oder Vogeleier herabregnen lassen. Auch herumstreunende Monster können mit diesen Utensilien angegriffen werden, um mit individuellen Initiativeboni in Kämpfe verstrickt zu werden.Die Auseinandersetzungen laufen dabei neuerdings in Echtzeit ab und wirken mit ihrer Active-Time-Battle-ähnlichen Struktur wesentlich moderner und dynamischer. Dank automatisch agierender Teamgefährten kann man sich allerdings auf einen Akteur konzentrieren und bei Bedarf zu einem der beiden Mitstreiter wechseln. Zudem können Formationen und Rollen angepasst, KI-Ausrichtungen im Nu geändert und Charaktere ausgetauscht werden, während eine Aktionsleiste stets darüber informiert, wer wann am Zug ist.Durch normale Angriffe verdient man Aktionspunkte, mit denen man anschließend individuelle Fertigkeiten wie Zauber oder Spezialangriffe vom Stapel lassen kann. Wer seine Punkte spart, kann damit aber auch das Taktik-Level der Gruppe erhöhen und so auf jeder Stufe einen zusätzlichen Angriff ausführen oder immer mächtigere Fertigkeiten einsetzen. Außerdem lassen sich die Punkte auch für gezielte Konter nutzen, ohne dass man an der Reihe wäre, was vor allem dann ratsam ist, wenn Gegner Spezialattacken vorbereiten.