Hochwertiger Anime-Look, abwechslungsreicher Story-Modus, turbulente Vierspieler-Schlachten: Hardcore Mecha zelebriert Roboter-Gefechte. Im Test erfahrt ihr, wer mit diesem 2D-Actionspiel seine Freude haben wird.

Flugfähiger Robo vs. Stahlkoloss im Mehrspieler-Modus - der Linke ist der Flinke.

Ihr seid mit den Transformers groß geworden, habt neidisch nach Japan zur Super-Robot-Wars-Serie geschielt und könnt auch mit den Namen Cybernator, Metal Warriors, Assault Suit Leynos und Front Mission: Gun Hazard etwas anfangen? Dann habt ihr vermutlich auf Mega Drive, Super Nintendo oder der ersten Playstation schon zahlreiche Mech-Schlachten ausgetragen und wisst, dass diese Titel zwar fetzig aussehen, aber selten so schnörkellos ablaufen und rasch verstanden sind wie Contra oder Turrican ! Und ganz nebenbei seid ihr somit bei Hardcore Mecha bestens aufgehoben - denn die seitlich scrollende Roboter-Action schlägt in dieselbe Kerbe.Ungewöhnlich ist: Obwohl es nur japanische Sprachausgabe gibt und das komplette Design typisch japanisches Mech-Flair verströmt, wurde das Spiel in China entwickelt - beim in Peking ansässigen Indie-Studio RocketPunch Games. Weniger ungewöhnlich: Dazu gab es eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne (2016) - damals noch unter dem Namen Code: Hardcore -, doch der für September 2017 anvisierte Release verzögerte sich deutlich. Im Sommer 2019 schließlich schlug Hardcore Mecha im Steam-Store auf, ich bespreche hier jedoch die Mitte Januar 2020 veröffentlichte PS4-Fassung.Hardcore Mecha bietet zwei Bereiche: eine ansprechend lange Kampagne und einen Mehrspieler-Modus für vier Roboter-Piloten. Letzterer ist entweder lokal im Splitscreen spielbar oder via PSN. Die zweite Variante ist leider nur theoretischer Natur: Denn Online-Mitspieler traf ich auf der PS4 leider nur sehr sporadisch - man kann von Glück sagen, wenn ein 1-gegen-1-Match zustande kommt. Von etwas Tearing abgesehen machen die Auseinandersetzungen eigentlich was her: Die verschiedenen Mechs fühlen sich angenehm individuell an und setzen mal radikal auf schnellen Nahkampf, mal auf fette Kanonen. Dazu kann sogar euer Mini-Pilot aussteigen und Level-Aufstiege sowie freispielbare Roboter gibt es auch. Zwar raufen sich im Bereich der 2D-Arena-Klopper heutzutage zahllose Titel - von den Smash Bros. -Promis bis hin zu zahlreichen Indie-Chaos-Balgereien -, doch mit seinem spürbaren Gewicht und den taktischen Möglichkeiten besetzt Hardcore Mecha eine Nische. Bloß nutzt das natürlich wenig, wenn keine Gegner da sind…