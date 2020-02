LUNA - The Shadow Dust

Ein hell erleuchteter Mond, ein mysteriöser Turm und ein kleiner Junge mit Hasenohrmütze auf wichtiger Mission: In LUNA - The Shadow Dust entführt euch das vierköpfige Indie-Team von Lantern Studio in eine rätselhafte Welt. Bereits auf der gamescom wusste die Demo des fantastievollen Point-and-Click-Adventures mit dem bezaubernden Grafikstil zu begeistern. Doch kann das fertige Spiel die Erwartungen erfüllen? Das erfahrt ihr im Test.