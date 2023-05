Humanity: Ein Fall für den Rettungshund

Auch Humanitys Vision der Menschheit kann nicht vom Krieg lassen.

Bizarre Mechaniken

In Startschalter-Puzzles gibt es oft eine begrenzte Zahl an Befehlen.

Mizuguchis Studio Enhance Experience fungiert für Humanity als Publisher. Allem Anschein nach ist der Altmeister aber auch inhaltlich kreativ geworden, denn an Ideen mangelt es dem surreal glühenden Puzzlespiel nicht. Im Kern orientiert sich die Spielidee an den guten alten Lemmings vom Amiga oder Chu Chu Rocket vom Dreamcast. Wie dort trottet auch hier ein steter Strom debiler Männchen geradewegs ins Verderben. Ohne michwürden sie alle am Rand in den Abgrund stürzen. Also hüpfe ich mit einem Shiba-Inu-Hündchen durch das Level, um dem ziellosen Marsch einen Sinn zu verleihen. Der hechelnde Vierbeiner dient nicht nur als knuffig animierter Sympathieträger für Meme- und Haustierfreunde, sondern lernt im Laufe des Spiels auch viele wichtige Fähigkeiten.Per Knopfdruck stellt er kleine Wegweiser auf, die die Menschen ins Licht führen. Dort geht es ihnen bestimmt besser, so zumindest die Versprechung der allmächtigen „Kerne“, die die Menschheit auf die nächste Stufe hieven wollen. So sehr das auch nach einem Todeskult klingt: In der surreal glühenden Leere bleibt mir nichts anderes übrig, als ihnen zu vertrauen und sie als Hütehund zu unterstützen. Auch unterschiedlich weite und hohe Sprungfelder lege ich meinen Schützlingen in den Weg. Eine davor platzierte Wolke macht sie kurzzeitig leichter, damit sie größere Lücken oder Ventilatoren überqueren.Allein schon durch diese Mechaniken entstehen richtig coole Puzzles, bei denen die Masse manchmal sogar durch schwebende Becken taucht. Ein bizarrer Anblick, der von entsprechend experimentellen Synthesizerklängen und Klaviergeklimper untermalt wird. Noch verrückter wird es, wenn mein Hündchen selbst auf Knopfdruck in die Menschenmenge „eintaucht“. Sobald er mit der Menge verschmolzen ist, kann er beispielsweise im kletternden Menschenstrom an die Spitze einer hohen Plattform „schwimmen“. So gleite ich blitzschnell nach oben, um vor dem Pulk neue Schilder zu platzieren.Eine schöne Zusatzmotivation ist es, auf dem Weg mehrere „Goldys“ einzusammeln. Oft muss ich diese überdimensionalen Goldstatuen an speziellen Zielen abliefern, bevor ich meine Leute ins Licht führen kann. Das schaltet nicht nur Abschlusslevels frei, sondern auch Extras wie Vorspulen oder das Pausieren der Zeit. Zu den freischaltbaren Boni gehört neben diversen Skins für die Menschen auch die nützliche Möglichkeit, bereits eingegebene Befehle beim Neustart beizubehalten. So kommt man des Rätsels Lösung Schritt für Schritt näher.