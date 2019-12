Gibt es Spiele, die sich nach Handarbeit anfühlen? Das spanische Piccolo Studio hat sich jedenfalls bewusst für die Nadel im Logo entschieden, um das erste Abenteuer in diesem Sinne zu veröffentlichen. Drei ehemalige Triple-A-Entwickler wollten von Barcelona aus endlich an den Titeln arbeiten, auf die sie sich selber freuen würden. Der Funke der Begeisterung sollte zurückkehren, den sie in ihren früheren Jobs bei großen Studios vermisst hatten. Ob sie mit der Premiere von Arise: A Simple Story für knapp 20 Euro unterhalten können, verrät der Test.

Der Tod ist der Anfang



Als der alte Mann bestattet wird, beginnt das Spiel. Denn der weiße Rauschebart erwacht nach seinem Tod in einer glitzernden Winterlandschaft. Als er an einem hellen Fleckchen niederkniet, kehrt er zurück in einen Teil seines Lebens. Er wandert durch eine idyllische Insel-Landschaft voller grüner Wiesen, in denen noch Schnee liegt. Kaum geht er die ersten Schritte, entdeckt er seine Zauberkraft: Er kann die Zeit ein wenig vor oder zurückspulen. Und wenn er das macht, indem man den Analogstick nach links oder rechts gedrückt hält, verändert sich die Umgebung in Echtzeit: Plötzlich sinkt das Wasser, er kann ein Floß erreichen und so auf den Hügel klettern. Dort wartet die nächste Überraschung: Die Statue eines kleinen Mädchens, die er streichelt.



Mit dieser schönen Szene entfaltet sich ein überaus charmantes Abenteuer, in dem sich der alte Mann über mehrere Kapitel an die wesentlichen Abschnitte seines Lebens erinnert. Dabei wird weder gesprochen noch werden Texte eingeblendet: Ohne Worte erzählen die spanischen Piccolo Studios eine einfache, aber berührende Geschichte in prächtiger Kulisse, die sich aufgrund des Spulens mit einigen ansehnlichen Effekten ständig ändern kann. Aber Vorsicht: Man erlebt sie nicht auf einer besinnlichen Wanderung, denn sowohl die Zeitmanipulation als auch die Akrobatik gewinnen immer weitere Facetten hinzu - zwar schlittert man auch mal unbeschwert auf einer Wasserrutsche durch den Wald, aber schon bald balanciert man auf einem Felsen, der vorhin noch wie eine Todeskugel durch eine Schlucht donnerte.



Journey und Jump'n Run





Was lauert da im dunklen Wald? Was zunächst noch kinderleicht anmutet, wird hinsichtlich der Sprünge und Wege zum Ziel immer fordernder. Der alte Mann kann nicht nur an Steilwänden klettern und dabei abstürzen, er kann auch nicht schwimmen und muss seine Sprünge über Wasser deshalb stets gut timen. Außerdem kann er einen Wurfhaken einsetzen und daran schwingen oder auch Bäume niederreißen, um Brücken zu bauen. Und spätestens wenn er die Zeit nicht nur vor- und zurückspulen, sondern auch anhalten kann, um den idealen Moment abzuwarten, in dem sich z.B. für wenige Sekunden ein Spinnennetz im Licht bildet oder eine Plattform aus einem wild rotierenden Baumstamm bildet, macht das richtig Laune. Und man freut sich immer wieder über die tollen Panormanen: Es macht einfach Spaß, durch ein Sonnenblumen-Feld zu hüpfen, indem man die Köpfe dieser schönen Blumen neigt!