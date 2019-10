Planescape Torment and Icewind Dale Enhanced Editions

Das Gamepad ist voll belegt, die Steuerung verlangt zunächst einiges an Geduld.

Wer Dungeons & Dragons mochte, der kam vor knapp zwanzig Jahren zum einen nicht an BioWare vorbei, die mit Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 und Neverwinter Nights das Rollenspiel westlicher Art zur Blüte führten. Aber zum anderen waren da noch die Blacke Isle Studios, die sich nach der Interplay-Pleite ab 2003 in Obsidian Entertainment verwandelten, die klassische Fantasy mit Pillars of Eternity wiederbelebten und kürzlich von Microsoft gekauft wurden - bald kommt ihr The Outer Worlds in den Handel.Dass sie ihr Rollenspiel-Handwerk verstehen, bewiesen sie 1999 mit Planescape Torment (PT). Warum dieses wortwitzige, sympathisch rätselhafte und streckenweise tiefgründige Epos vor allem ein erzählerisches Meisterwerk des Genres ist, habe ich in diesem Rückblick erläutert. Icewind Dale (IWD) erreichte nicht diese Wirkung, konzentrierte sich mehr auf den Kampf, aber inszenierte gute D&D-Unterhaltung, die vor allem Leser von R.A. Salvatores Fantasy-Romanen in die Heimat von Bruenor, Wulfgar & Co entführte; die Erweiterungen "Heart of Winter" sowie "Trials of the Luremaster" sind übrigens enthalten.