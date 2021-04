Neben Sklavenhalter Maug, können auch noch zwei weitere Meister freigeschaltet werden.

Als Grundlage dient ein Zeitplan, über den man Ereignisse wählt und Entscheidungen trifft.

Das Böse hat nicht nur dank Evil Genius 2 Konjunktur, auch in Legend of Keepers kämpft man nicht für, sondern gegen das Gute - zumindest gegen abenteuerlustige Helden, die auf der Suche nach Ruhm und Reichtum in fremde Dungeons vordringen. Als neuer Mitarbeiter der Dungeons Company muss man für die Sicherheit der darin befindlichen Schätze sorgen und die Eindringlinge mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln - hauptsächlich Monster und Fallen - aufhalten. Das erreicht man entweder, in dem man die Moral eines Helden so weit dezimiert, bis er vor Angst das Weite sucht oder in dem man ihm so lange Schaden zufügt, bis er den Löffel abgibt.Jeder zu beschützende Dungeon besteht aus einer Reihe unterschiedlicher Räume, die man mit passenden Gemeinheiten ausstatten kann: In manchen darf man Fallen aufstellen, in anderen Monster platzieren, Zauber wirken oder Katastrophen heraufbeschwören, bevor im letzten Raum der Meister persönlich auf den Plan tritt und den Schatz mit aller Macht verteidigt.Zu Beginn ist nur Sklavenhalter Maug wählbar, später gesellen sich mit Zauberin Sarel und Technikerin Lira aber zwei weitere Meister hinzu, die allesamt über eigene Herausforderungen und Talentbäume verfügen und so für Abwechslung und Langzeitmotivation sorgen. Neben mehrstufigen und individuell anpassbaren Meister-Kampagnen kann man auch Aufstiegs- und Endlosmodi freischalten sowie am PC eine Twitch-Anbindung für Abstimmungen und eine Steam-Workshop-Schnittstelle für Mods nutzen.Spielgrundlage ist jeweils ein wochenbasierter Zeitplan, über den man seine Aktionen festlegt. Allerdings kann man sich dabei nicht frei entscheiden, sondern muss eine von bis zu drei vorgeschlagenen Aktionen wählen - ob sie einem passen oder nicht. Mal kann man Händler aufsuchen, um neue Monster oder Fallen zu erwerben, mal Techniker, um vorhandene Fallen zu verbessern, mal Trainer, um Monstern oder Meister ein Workout zu verpassen. Ein anderes Mal kann man Raubzüge veranstalten, Fallen vermieten oder Helden verfluchen. Auch Fortbildungen, Geschäftsreisen oder Betriebsausflüge sind möglich, wenn man über die dafür nötigen Ressourcen in Form von Blut, Tränen und Gold verfügt.Und alle paar Wochen wagen sich natürlich neue Helden in irgendwelche Dungeons, die es dann zu verteidigen gilt. Zuvor kann man zwei bis zu sechsköpfige Monstergruppen und sechs Fallen auswählen, die man im Einsatz verwenden möchte. Aufstellen kann man aber maximal drei Monster oder eine Falle pro Raum. Fallen fügen Eindringlingen automatisch Schaden zu oder stärken darauffolgende Monster. Treffen Helden auf Monster kommt es hingegen zu einem rundenbasierten Schlagabtausch, bei dem man gemäß einer eingeblendeten Zugfolgenleiste positionsbezogene Angriffe und Zauber ausführt.