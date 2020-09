Tell Me Why

In Tell me Why erzählen DONTNOD eine neue Geschichte, die nicht mehr im Universum von Life is Strange spielt. Im Fokus stehen die Zwillinge Tyler und Alyson, die sich nach zehn Jahren in Alaska wiedersehen, um sich an ihre Kindheit zu erinnern und gemeinsam ihre tragische Vergangenheit aufzuarbeiten. Mit dem Erscheinen der dritten und letzten Episode wollen wir euch den Test anbieten.



Auf dem Papier soll man sich nur das Haus anschauen, in dem man groß geworden ist: Welche Möbel könnte man verkaufen? Welche Bilder oder andere Erinnerungsstücke will man behalten? Für Tyler und Alyson geht es nach dem Tod ihrer Mutter allerdings vor allem darum, sich gemeinsam an die schrecklichen Geschehnisse ihrer Kindheit zu erinnern und diese wie ein Puzzle zusammenzusetzen.



Welches Erinnerungsstück aus der Kindheit ist wertvoll und welches kann weg?



Interessante Charaktere Ähnlich wie in E.A. Poes Kurzgeschichte „Der Untergang des Hauses Usher” symbolisiert das Elternhaus die zerrüttete Beziehung der Familie: Egal ob Keller, Kinderzimmer oder das mit einem Schloss versperrte Zimmer der Mutter - jeder Raum löst bei Tyler und Alyson schmerzliche Erinnerungen aus. Diese dienen in Tell me Why als Hauptspielmechanik: Anstatt die Zeit zu manipulieren, können die Zwillinge hin und wieder Situationen aus der Vergangenheit schemenhaft in der Spielwelt auftauchen lassen und sich über Knopfdruck daran erinnern. Darunter sind zwar auch schöne Aspekte, wie sie sich z.B. Märchengeschichten erzählten oder ein Brettspiel erfanden. Die meisten Erinnerungen sind jedoch traumatisch und führen alle zu der einen fatalen Nacht, die Alyson und Tyler bis heute daran hindert, ein ruhiges Leben zu führen. Da die beiden durch den Tod von Mutter Mary-Ann gezwungen sind, das Elternhaus zu verkaufen, beschließen sie sich ihrem Trauma endlich zu stellen und herauszufinden, welches Geheimnis ihre Mutter all die Jahre für sich behalten hat.



Schon als Kind stellt Tyler fest, dass er sich nicht wie ein Mädchen fühlt. Tylers Erinnerungen fügen dabei eine weitere interessante Facette hinzu: Als Transgender-Mann erinnert er sich z.B. an Auseinandersetzungen mit seiner Mutter, die auf den ersten Blick nicht akzeptieren wollte, dass er sich bereits als Mädchen nicht im richtigen Körper fühlte. Auch die Gespräche mit Michael, bei denen man sich dafür entscheiden kann, ob sie eine romantische Beziehung eingehen, sind emotional und authentisch geschrieben. Die anderen Nebencharaktere wie Sam oder Tessa, wirken mit ihrer individuellen Beziehung zu den Zwillingen ebenfalls glaubwürdig und sorgen für überraschende Wendungen in der Geschichte. Schließlich hat DONTNOD mit Tyler einen der wenigen glaubhaften Trans-Protagonisten geschaffen, dessen persönliche Reise sich wunderbar in den Hauptplot eingliedert. Toll ist auch, dass die Entwickler darauf geachtet haben, stets seinen Geburtsnamen (Deadname) zu vermeiden, was bei vielen Transgender-Personen negative Erinnerungen auslösen kann.



Schade ist, dass Alysons Schicksal etwas zu wenig Raum bekommt: Zwar gibt es kurze Passagen, in denen sie Panikattacken hat und gezeigt wird, wie sehr sie im Alltag auf die Hilfe ihres Onkels oder besten Freunds angewiesen ist. Die meiste Zeit dreht sich die Handlung jedoch um Mutter Mary-Ann oder Tyler, wodurch ich Alysons Sicht nur wenig kennenlernen konnte.