SNK kontert die Capom Home Arcade: 20 Neo-Geo-Titel sind vorinstalliert mit an Bord des optisch unscheinbaren Arcade-Sticks. Wie sieht es mit der Hardware-Qualität aus? Wie vielseitig ist das 150 Euro teure Gerät? Und warum könnte es das ideale Geschenk für Retro-Freaks sein? Unser Test verrät es euch!

Die "Pixelskalierung" (oben) ist der "Glattskalierung" (unten) eindeutig vorzuziehen - wie hier am Beispiel von Art of Fighting zu sehen ist.

Schon vom Neo Geo Arcade Stick Pro gehört? Falls nicht, grämt euch nicht - ihr seid nicht allein: Weder gelang es SNK, so ein Vorab-Interesse zu wecken wie beim Neo Geo Mini noch machte die Kombi aus Arcade-Stick und Mini-Konsole durch ihre Optik von sich reden - wie es der Capcom Home Arcade gelang. Von der enormen Aufmerksamkeit eines Mega Drive Mini oder Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System ist das Gerät schließlich meilenweit entfernt. Aber das war damals in den 1990er Jahren ja auch schon so: Mit den 16-Bit-Konsolen von Nintendo und Sega hat schließlich fast jeder gezockt - die grafisch viel eindrucksvolleren, zur Spielhalle identischen Neo-Geo-Titel jedoch konnte nur daddeln, wer besonders gut informiert und obendrein betucht war. Seit der Jahrtausendwende jedoch gab es zahlreiche Möglichkeiten, das Gros der Games doch noch zu spielen: Wer nicht zwingend die riesigen Original-Module (natürlich nach Megabits-Größe sortiert) im Schrank braucht, konnte die Neo-Geo-Softwareperlen als PS2-Spiele, als Teile diverser Collections, als einzelne Download-Games oder an Bord des Neo Geo Mini nachholen - ihren Nimbus als unerreichbare Pixelschätze der 1990er haben sie also längst verloren.Dennoch ist das Gros von ihnen immer noch wunderschön anzuschauen - umso ärgerlicher war die miese HDMI-Bildausgabe der vor gut einem Jahr erschienenen Kleinkonsole Neo Geo Mini . Ein Metal Slug mit verwaschener Optik macht am großen TV nur halb so viel Spaß! Der Neo Geo Arcade Stick Pro gibt in diesem wichtigen Punkt eine deutlich bessere Figur ab: Via HDMI bekommt man ein scharfes HD-Bild auf den Fernseher, so knackig wie die 1080p-Ausgabe der Capcom Home Arcade ist es allerdings nicht. Die Filteroptionen kann man ausprobieren, letzten Endes wird man sie jedoch ignorieren und bei der „Pixelskalierung“ bleiben: Die Variante „Glattskalierung“ raubt dem Bild den Charme, auch diverse Scanline-Einstellungen kommen nicht an die Qualität einiger Retro-Collections heran. Natürlich ist auch diesmal eine Einstellung für 16:9-Bildschirme an Bord, doch diese gestreckte Variante wird wohl kein Retro-Conaisseur freiwillig anfassen; ein Regler für die Kopfhörerlautstärke (Ausgang an der Vorderseite) und freie Buttonbelegung runden das überschaubare, aber gut strukurierte Menü ab.Per im Gerät verborgenem USB-Kabel könnt ihr den Stick am PC betreiben oder als Eingabegerät für euer Neo Geo Mini nutzen - das sieht vielleicht etwas albern aus, wenn ihr am kleinen Screen zockt, geht aber immerhin. An der Stick-Vorderseite befinden sich zwei USB-C-Eingänge - dort kann man die guten Neo-Geo-Mini-Pads anschließen; unerlässlich für Zweispieler-Matches. Denn im Gegensatz zur Capcom Home Arcade ist hier natürlich nur ein Stick mit acht Buttons verbaut. Das in nüchternem Weiß gehaltene Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Plastik, eine Metallplatte im Inneren sorgt für ein angenehmes Gewicht; und dank vier mitgelieferter Gummiaufkleber verrutscht das Teil auf einem glatten Tisch keinen Millimeter. Die verbauten Hardware-Komponenten können leider nicht mit der Sanwa-Qualität der Capcom Home Arcade mithalten, sind aber immerhin ordentlich: Der Stick lässt wenig Wünsche offen und sorgt mit seinem lauten Klicken für Arcade-Atmosphäre; die Buttons jedoch könnten sich etwas weicher und angenehmer drücken lassen.