Bei manchen Spielen bedarf es einer gewissen Vorbereitung: Für Coffee Talk schmiss ich mich in meinen kuschligsten Pulli und brühte eine Tasse schwarzen Kaffee auf. Denn im „Talking Simulator“ von Toge Productions lauscht man lediglich den Gesprächen von Café-Besuchern und serviert ihnen Getränke. Ob das im Stil einer Visual Novel konzipierte Spiel nicht nur für entspanntes Flair sorgt, sondern auch unterhalten kann, lest ihr im Test.



Der Regen prasselt gegen die Scheiben, LoFi-HipHop säuselt aus den Boxen und meine Gäste umklammern ihre dampfenden Kaffeetassen. Coffee Talk ist ohne Frage das gemütlichste Spiel, das ich je gespielt habe. Schon nach wenigen Minuten sorgte das Szenario dafür, dass ich tiefenentspannt den Erzählungen meiner Kunden lauschte, als hätte jemand etwas THC in die Bohnen gemischt. Was ein tolles Kontrastprogramm zum ewigen Looten, Leveln und Kämpfen! Über ein Handy kann man Rezepte der verschiedenen Getränke nachschlagen, Informationen über seine Stammkunden einsehen und Lieder aus der umfangreichen Playlist auswählen. Diese wurde hervorragend von den Entwicklern zusammengestellt, so dass ich das Spiel manchmal nur anwerfe, um die Musik zusammen mit dem Regenschauer zu hören.





Feen, Orks & Vampire in Seattle



Im alternativen Seattle leben die unterschiedlichsten Wesen mit den Menschen zusammen. Während ich einem Sukkubus einen Cappuccino inklusive selbstgezeichneter Latte Art servierte, berichtete ihr Elfen-Partner davon, dass seine Eltern gegen die Beziehung sind. Derweil bestellte eine müde Schriftstellerin ihren gewohnten dreifachen Espresso. In der alternativen Version von Seattle leben allerlei fantastische Rassen wie Orks, Katzenwesen, Vampire oder Werwölfe mit den Menschen zusammen. Doch so unterschiedlich sie auch sind, alle haben Probleme und lassen ihren Redebedarf bei mir aus: Das Katzen-Idol versuchte ihren Vater davon zu überzeugen, dass sie nicht zu jung für eine Musikkarriere ist, während der von Narben übersäte Werwolf sich von mir verzweifelt die richtige Mixtur für einen beruhigenden Ingwertee wünschte.



Neben dem Zuhören ist das die einzige Aufgabe im Spiel: Getränke mischen. Aus den Zutaten wie Milch, Kaffee, Matchapulver oder Honig darf man drei auswählen und durch die richtige Abfolge z.B. bestimmen, wie süß oder warm ein Getränk wird. Mit der Zeit kommen immer mehr Zutaten und Rezepte hinzu, so dass man auch einen Matcha Latte oder Ingwer-Zimt-Tee herstellen kann. Das Zubereiten ist jedoch relativ langweilig und man muss zu selten darüber nachdenken, welches das vom Gast geforderte Getränk sein könnte. Da war The Red Strings Club mit seinem Mixen von Emotions-Cocktails anhand von Minispielen weitaus kreativer und man hatte eher das Gefühl, wirklich etwas beim Kunden auszulösen. Hier besteht das Feedback der Gäste meist aus einem einfachen "Lecker", oder "Das ist nicht das richtige Getränk".



Leichte Fantasiekost