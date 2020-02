Wasteland Remastered

Das Original von 1988 oben, das Wasteland Remake unten.

Als Brian Fargo, Michael A. Stackpole & Co, damals als Interplay im Auftrag für Electronic Arts unterwegs, im Jahr 1988 das erste Wasteland für Apple II, C64 und kurz darauf für DOS veröffentlichten, steckte die Spielewelt noch in den Kinderschuhen. Der Amiga 500 war gerade einjährig, das Sega Mega Drive eben geschlüpft und das SNES oder gar der erste Internetprovider nicht mal geboren - die Welt war tatsächlich offline. Dafür gab es Disketten, Handbücher, Dungeons & Dragons oder Das Schwarze Auge am Tisch.Zwar war das Genre der Rollenspiele auch digital bereits etabliert: Ultima und Wizardry gingen bereits in die fünfte Generation, The Bard's Tale in die dritte. Aber jetzt erschienen im Westen frische Fantasy-Abenteuer wie Dungeon Master oder Pool of the Radiance, während in Japan mit Dragon Quest, Phantasy Star und Final Fantasy gleich drei prägende Reihen fast gleichzeitig aus der Taufe gehoben wurden. Und Wasteland? Läutete den Beginn der Endzeit ein, die bis heute als Szenario faszinieren kann.Knapp ein Jahrzent vor Fallout servierte Interplay ein postapokalyptisches Rollenspiel nach einem Atomkrieg. Isometrische Ansicht? 3D-Kulisse? Animationen? Nein, damals gehörte die Draufsicht in der Erkundung zum technischen Standard - die komplette Party wurde als eine Figur dargestellt. Nur bei Händlern oder den zufallsbasierten Gefechten wechselte man in eine statische Tabellenansicht samt Portraitgrafik à la The Bard's Tale. Dieser Perspektive bleibt auch das Remake treu, das allerdings einige Wünsche offen lässt und von ärgerlichen Defiziten geplagt wird.Zwar haben die Krome Studios die Kulisse mit frischer Farbgebung sowie visuellen Effekten wie besserer Ausleuchtung in Räumen sowie kleinen Animationen in der Natur sowie Gesprächen modernisiert, aber schon zu Spielbeginn muss man in der deutschen Version mit hässlichen Umbrüchen im Partymenü (Munition ist als Wort wohl zu lang, deshalb rutscht das N runter), schludrig übersetzten bis fehlerhaften Texten (vor allem im Kampfbildschirm), nur halbgar angepasster Steuerung sowie tatsächlich verbuggter Charaktererstellung leben: Mir war es nicht möglich, abseits der vier vorgefertigten Helden, eigene Figuren im Hauptquartier zu erstellen - was für ein mieser Start!Wasteland Remastered sieht immerhin etwas besser aus und hört sich auch besser an, aber selbst in dieser Präsentation erinnert das heutzutage eher an Mobile Games, zumal mir alles zu fröhlich aussieht. Wenn man das Figurensymbol seiner Party wie in einem Brettspiel durch die Landschaft schiebt, trifft man inhaltlich natürlich stets auf ernste Gefahren von der Hitze bis zur Verstrahlung - überall kann man verletzt werden, selbst beim Überqueren eines Flusses oder beim Wegräumen von Schutt. Man muss aber auch angesichts der spröden Steuerung sehr viel Retrotoleranz mitbringen, denn das Spielerlebnis wirkt trotz leichter Anpassungen in der Menüführung sowie Gamepad-Unterstützung hoffnunglos veraltet.