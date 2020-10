In den Flottengefechten geht's Sternzerstörern und Kreuzern der Republik an den Kragen. (PC)

Für diesen Kreuzer ist die Schlacht leider vorbei - und damit auch für das Team der Neuen Republik. Bis es so weit kommt, kann allerdings viel Zeit vergehen. Die Flottengefechte dienen als Ranglisten-Partien. (PC)

Erinnert ihr euch daran, was auf der Packung des fast 30 (!) Jahre alten X-Wing geschrieben stand? „Space Combat Simulator“ lautete das Versprechen, welches sowohl das Original als auch seine Nachfolger einlösten, weil man mehr tun musste als einen Joystick zur Seite zu kippen und die Tasten für Laser oder Rakete zu drücken. Doch anspruchsvolle Weltraumaction kam aus der Mode und mit ihr auch der Prototyp aller modernen Weltraumjäger. Für mich war das ein Jammer, denn mit Arcade-Blendern kann ich in den unendlichen Weiten nur wenig anfangen. Selbst Wing Commander – holt ruhig die Steine raus – hat mich vor und nach Teil vier kaum gerockt.Was ich damit sagen will: Ich war höchst skeptisch und hatte befürchtet, dass das relativ neue Studio EA Motive einen zwar hübschen, spielerisch aber sehr überschaubaren Shooter entwickelt hat. Immerhin war Motive schon an Battlefront 2 beteiligt und dessen Cockpit-Einsätze entsprechen kaum mehr als einer hübschen Tech-Demo.Und vielleicht wusste man das dort ja auch, obwohl man selbst bedeutend größere Ambitionen verfolgte. Denn eins kann ich euch sagen: Squadrons hat mit dem oberflächlichen Battlefront 2 nichts gemein! Es handelt sich vielmehr um eine vollwertige, wenn auch inoffizielle Fortsetzung von X-Wing vs. Tie Fighter, dem Online-Ableger der damaligen Serie.Richtig, als Solist erlebt man auch hier eine kleine Kampagne. Im Kern ist Star Wars: Squadrons aber ein Multiplayer-Spiel, in dem zwei fünf Piloten starke Teams gegeneinander antreten. Sie tun das entweder in flotten Dogfights, wo einzig und allein die gegenseitigen Abschüsse zählen, oder in Flottengefechten, wo feindliche Trägerschiffe die Ziele sind. Letzteres ist als zentraler Modus gedacht, in dem auch Ranglisten-Partien ausgetragen werden. Man kann die Flottengefechte aber auch ohne Zählung starten sowie kooperativ gegen ein KI-Team und sogar alleine an der Seite von KI-Mitstreitern, was vor allem zum Üben geeignet ist.Der Sternzerstörer bzw. der Kreuzer der Neuen Republik (Squadrons spielt nach Episode 6) sind dabei nicht die einzigen Ziele der Flottengefechte, denn es befinden sich auch zwei Nebulon-B-Fregatten sowie zwei imperiale Kreuzer im Einsatz, die als erstes beseitigt werden müssen. Hinzu kommen ständig neue Staffeln vom Spiel gesteuerter Jägern, die für sich genommen keine große Gefahr darstellen, deren Abschuss aber die Moral stärkt – und das Team, dessen Moral als erstes volle Stärke erreicht, erhält Unterstützung in Form einer Korvette, die großen Druck auf das aktuelle Ziel, also die erwähnten Fregatten, Kreuzer oder Sternzerstörer, ausübt.Ja, das wirkt auf den ersten Blick komplex, kann anfangs gar chaotisch sein. Aber hier erlebt ihr ganz großes Star-Wars-Kino! Ich kann mich jetzt schon an etliche Momente erinnern, die sich wie in einem der Filme abgespielt haben. In denen es nicht nur famos aussah, wenn sich ein X-Wing als torkelnder Feuerball langsam aufgelöst hat, sondern mein Tie Interceptor auch mit seinem ikonischen Kreischen aufs nächste Ziel zu schoss. Schon der Anflug auf das Lasergewitter zwischen einem Sternzerstörer und seinen Angreifern ist eine Augenweide. Rollt man seinen Jäger durch die engen Trümmer früherer Schlachten, kommt man dann endgültig in einer weit entfernten Galaxie an.