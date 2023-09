Ach ja, ach ja, ach ja – (nostalgisches Innehalten, kurz der mächtigen “Zeit” Respekt zollen, geSEGAt sei dein Name) – Sea of Stars versteht sich als charmante Hommage an die guten alten 16-Bit-Klassiker wieund, hat es doch so und so im Blut. Nein. Das mag ja alles gut sein, aber ein Spiel wie Sea of Stars braucht den Ritterschlag seiner dreißig Jahre alten Vorbilder überhaupt nicht. Geschweige denn das langweilige Abhaken einer Checkliste irgendwelcher Referenzen. Ich sage: Lassen wir mal diese nostalgische Loge daraus. Für Nostalgie brauchen wir nur die Bereitschaft, sich auf eine andere, zeitlose Erfahrung einzulassen, kein komplettes Schwarz-Weißfernsehen. Sea of Stars ist nicht wie seine Eltern, sondern im Grunde ein frecher Teenager, der aufgebrochen ist, um sein eigenes Ding zu machen. (Eminem lässt grüßen, jo).

Sea of Stars: Es war einmal … alles auf einmal …

Valere, Zale und Garl kennen sich seit ihrer Kindheit und stürzen sich als Erwachsene gemeinsam in ein wundervolles Abenteuer.

Trotz aller JRPG-Süße kein Karies …

Es gibt viele schöne Spielwelten, aber Sea of Stars ist wunderschön.

Niedliche Grafik, aber die Bosse lehren euch das Fürchten.

Isometrische Kamera, Light-RPG, Rundenkämpfe, Erkundung, Fischen-Minispiel, 16-Bit-Look, bunt, japanisch. Technische Fakten: Check.. Geisterschiffe, Krieger der Sonne und des Mondes, uralte Mächte,weltenzerstörende Gefahren. Trotz des einfachen Plots ist es nicht schlimm, wenn ihr bei der Welt anfangs nur sehr schwer mitkommt. Die vielen Charaktere und Geschöpfe haben in ihren vielen Textboxen sehr viel zu erzählen – und das berührt mich meistens dann, wenn es um Menschen geht und nicht gerade um die Lore.Liebes Sea of Stars: Gib mir einen wichtigen Grund, diese Welt zu retten undmich bitte mit den Rabbit-Hole-Details. Mach mich neugierig, lass mich ein bisschen probieren und dann Nachfragen stellen, aber KOMBO mich nicht schon am Anfang mit den 300.000 Seiten deines Welten-Almanachs zu Tode.Lass mich in diesem Spiel erstmal ankommen oder – da es ein RPG ist – als Charakter geboren werden. Ihr seid also gewarnt, Sea of Stars kommt HIGH daher. Aus diesem Grund verschone ich euch in diesem Test auch mit den Original-Begriffen, die nur noch mehr Fragen nach sich ziehen würden.Ihr spielt in Sea of Stars entweder als Mond-Bändigerin Valere oder als Sonnen-Bändiger Zale. Da ihr aber ohnehin eineund diese in Rundenkämpfe schickt, hat diese Wahl nur Auswirkungen darauf, wer eure Gruppe anführt. Das Spiel startet direkt im Abenteuer. Valere und Zale ziehen los, um die Welt zu retten. Doch dann erinnern sich die beiden beim Lagerfeuer an ihre Ausbildung in der Akademie zurück – und wie sehr sie ihren alten Freund Garl vermissen. Es folgt ein Rückblick, ein Tutorial im Tutorial. Sea of Stars nimmt sich Zeit für seine Geschichte.Das mag etwas Geduld erfordern, wird aber damit belohnt, dass euch. Wir, die schon sehr viele Videospielfiguren mochten, liebten und hassten, brauchen schon das gewisse Etwas, um weitere Personen zu fühlen. Dieses Etwas hat Sea of Stars. Ein Paradebeispiel dafür ist eben jener Garl, ein Lebemann mit unbegrenzter Neugierde, der kurz nach der Erinnerung als Kampfkoch wieder auftaucht und sich der Gruppe anschließt. Gerade die Nebenfiguren sind hier die wahren Helden der Herzen. Die Geschichte erfüllt mit Twists und großen Geheimnissen ihren Zweck, aber die Reise bleibt das Ziel.