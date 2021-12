Entwickler Fishlabs aus Hamburg hat das Talent für Weltraum-Shooter mit der Galaxy on Fire-Reihe für Mobilgeräte in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt. Nun ist mit Chorus das erste große Projekt des Studios erschienen. Im Test zu den Konsolen-Versionen verraten wir euch, welchen Eindruck die Weltraum-Oper hinterlassen hat.

Nara möchte ihre Vergangenheit hinter sich lassen.

Das Raumschiff Forsaken wird zum sprechenden Begleiter eurer Reise.

Klassische Weltraum-Shooter sind mittlerweile eher eine Seltenheit in der Videospielbranche. Die Zeiten von Wing Commander, Tachyon und Freelancer liegen lange zurück. Zwischen den Early-Access-Spielen Everspace 2 und dem Dauerprojekt Star Citizen meldet sich nun das deutsche Entwicklerstudio von Fishlabs zur Stelle und bringt mit Chorus einen Space-Shooter auf den Markt, bei dem ihr niemals euer Raumschiff verlassen werdet - und das ist auch gut so. Chorus ist nämlich genau dann am besten, wenn man in spektakulären Weltraum-Schlachten gegen zahlreichen Widersacher kämpft. Bevor wir uns aber der Action widmen, werfen wir einen Blick auf die Geschichte von Chorus, die leider eher durchschnittlich ausgefallen ist.Im Mittelpunkt steht Nara, eine talentierte und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattete Pilotin, die eine dunkle Vergangenheit hinter sich hat: Nara gehörte einst dem Zirkel an, einer typischen Gruppierung an Bösewichten, die die Kontrolle über das Universum an sich reißen möchte. An der Spitze steht hier der Große Prophet. Nara zählte zu den effektivsten Waffen des Zirkels und löschte mit ihrer Kraft eines Tages einen ganzen Planeten aus. Schockiert von ihren eigenen Taten, wandte sich Nara vom Zirkel ab. Lange verstecken konnte sich die Pilotin allerdings nicht. Nun ist es ihr Ziel, den Propheten und die Organisation für immer auszulöschen. Die Story vonChorus ist über weite Strecken unterhaltsam, bietet aber so gut wie keine Überraschungen. Zudem überrascht es ein wenig, dass ein Spiel eines Hamburger Entwicklungsstudios keine deutsche Sprachausgabe bietet. Immerhin stehen sauber übersetzte Untertitel zur Verfügung. In der Hitze des Gefechts ist es allerdings manchmal problematisch, die Augen zusätzlich auf den Text zu richten.Bei den Kämpfen in den Weiten des Weltraums spielt Chorus seine ganzen Stärken aus. Es ist nahezu durchgehend eine Freude, mit dem Raumschiff von Nara durch die Gegend zu fliegen und seinen Feinde mit Gatling-Waffen, Laserstrahlen und Raketen das Leben schwer zu machen. Die Steuerung ist nach einer kurzer Eingewöhnungsphase sehr gelungen und bietet dank Highlights wie einer Drift-Funktion, dem blitzschnellen Wechsel der Waffen oder den unterschiedlichen Fähigkeiten der Heldin zahlreiche Möglichkeiten, siegreich ausden Auseinandersetzungen hervorzugehen. Während eurer Reise durch das Universum können zahlreiche Verbesserungen und Waffen für euer Raumschiff freigeschaltet werden. Hier lassen sich individuelle Entscheidungen treffen, auf welche Aspekte man den Fokus setzt. So könnt ihr beispielsweise den Schaden maximieren oder vielleicht lieber doch eine defensive Einheit mit hohen Schild- und Rumpfwerten bauen. Das Setup ist jederzeit im Menü anpassbar. Neue Teile gibt es durch den Abschluss von Missionen, sie lassen sich aber auch auf Raumstationen kaufen.