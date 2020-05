Besitzer der Steam-Version von Mafia 2 erhalten die Definitive Edition umsonst - als eigenständiges Spiel neben der jetzt "Classic" genannten Fassung. Auf GOG ist das Remaster leider nicht erhältlich.



Die Neuauflage enthält auf allen Plattformen außerdem sämtliche Erweiterungen des Spiels.

Im Kern ist Empire Bay nach wie vor ein lebendiger Schauplatz.

Ich würde heute nicht mehr alles unterschreiben, was ich in unserem Test zu Mafia 2 angemerkt habe. Dennoch gehört das Gangster-Epos in Empire Bay nach wie vor zu den besten seiner Art! Denn von seinem eigenen Vorgänger mal abgesehen, versetzt einen kein anderes Spiel in eine so stimmungsvolle offene Welt, ohne diese als Beschäftigungsmaßnahme zu verwenden. Es gibt ja kaum Aktivitäten, mit denen man sich abseits des roten Fadens beschäftigen kann – was durchaus schade ist, aber auch dafür sorgt, dass man ein geradliniges Abenteuer in einer dennoch glaubwürdigen Kulisse erlebt. Glaubwürdig, weil das Szenario nicht ständig wechselt und man im Kleinen sogar sieht, wie sich die Stadt verändert. Vitos Werdegang vom einfachen Gauner zum mächtigen Ganoven dauert ja von den 1940-ern bis Anfang der 50-er Jahre.Vieles ist dabei auf den gerade laufenden Auftrag zurechtgeschnitten: Man beobachtet Passanten beim Streit und ist in Missionen unterwegs, die nicht nur aus Hinfahren und Schießen bestehen, sondern auch heimlichem Schleichen, Treffen mit Informanten, Verfolgungsjagden und vielen anderen Situationen, die hier mehr an einzigartige Momente in einem Film erinnern als an systemische Open-World-Action.Und apropos: Den zahlreichen Filmszenen sieht man vor allem aufgrund der nach aktuellen Maßstäben steifen Animationen ihr Alter selbstverständlich an. Das (etwas zu stark von seinen cineastischen Vorbildern abgekupferte) Drehbuch und eine Inszenierung, die auf viele Kleinigkeiten u.a. beim Schauspiel der Charaktere, deren Interaktion mit ihrer Umwelt, der Kameraführung sowie dem Blocking Wert legt, haben auch heute noch Vorbildcharakter. Beim Spielen fällt hingegen auf, dass Figuren ihre Wohnungstüren abschließen, anstatt einfach hindurch zu sprinten, oder dass man Autos per Dietrich knacken kann, anstatt schlicht die Scheibe einzuschlagen – das alles sind Details, die Mafia 2 ein markantes Eigenleben verleihen.Auch das Umherfahren in einem der zahlreichen Wagen fühlt sich besonders mit der Einstellung „Simulation“ nach wie vor gut an und hat mit einer tatsächlichen Simulation natürlich nicht viel gemein. Eher schlecht gealtert ist allerdings der Deckungs-Shooter und geschossen wird oft. Das recht profane Ballern ist jedenfalls kein Glanzpunkt, zumal man die Steuerung gerne stärker hätte an moderne Bedürfnisse anpassen können. Stattdessen fühlen sich Vito bzw. seine Waffen spätestens beim Spielen mit Gamepad zu leicht und der Rückstoß seltsam beliebig an. Ich wünschte nicht zuletzt, dass die Kamera beim Autofahren nicht so schnell wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren würde; das gemütliche Umsehen ohne automatisches Zurücksetzen sollte mindestens einstellbar sein. Auf PC darf man zudem nur die Empfindlichkeit der Maus, nicht aber die des Analogsticks verändern.Wären es nur diese Versehen… geschenkt. Doch leider fängt der „Spaß“ dort erst an. Je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist, erlebt man nämlich technische Probleme, die sich z.T. gewaschen haben, und bei denen man sich ernsthaft fragt, wie ein dermaßen fehlerhaftes Spiel überhaupt veröffentlicht werden konnte. Immerhin bekam das Remaster zusätzliche Effekten wie volumetrisches Licht und Nebel sowie höher aufgelöste Texturen und zusätzliche Details auf Straße und Wegen spendiert, mit denen Empire Bay etwas plastischer wirkt. Auch die Gesichter wurden überarbeitet, wodurch sie eine Idee natürlicher aussehen.„Eine Idee“ und „etwas“ verwende ich dabei bewusst, denn beim Spielen der damaligen PC-Version fällt mir kaum auf, dass ich ein relativ altes Spiel vor mir habe. Nur im direkten Vergleich treten die eher behutsamen Neuerungen klar hervor. Wobei das nur für das Gegenüberstellen der PC-Version mit der Definitive Edition gilt; der Unterschied zwischen Xbox 360 und Xbox One bzw. PS3 und PS4 ist um einiges größer.