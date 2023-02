Vader Immortal brachte 2019 ein kurzes, aber cineastisches Episoden-Erlebnis für VR-Neulinge. Der Nachfolger Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge für Meta Quest bot 2020 auch spielerisch mehr Fleisch. Das gilt vor allem für die abwechslungsreiche Erweiterung „Last Call“, die in der PSVR2-Umsetzung gleich mitgeliefert wird. Wir testen, ob sich das Gesamtpaket als Starttitel lohnt und wie stark Entwickler ILMxLAB die PSVR2-Umsetzung grafisch aufgepeppt hat.

Sympathische Randerscheinungen

Die Piraten holen mich vom Himmel, ich sie von der Klippe.

Stumpf oder cineastisch?

Kumpeltyp Seezelslak hat die besten spielbaren Geschichten parat. Ein Großteil der Bilder sind übrigens von der PR, da PSVR2-Screenhots aufgrund des Dynamic Foveated Renderings sehr unscharf aussehen.

Mängel bei Rätseln und Bossen

In dem Star Wars-Spiel für VR verschlägt es Fans und VR-Abenteurer nach Batuu, nachdem Piraten das Raumschiff vom Himmel geholt haben. Der Absturz auf dem abgelegenen Planeten erweist sich für den Protagonisten und Droiden-Techniker als Glücksfall: Zwischen Shooter-Leveln und Lichtschwert-Übungen warten zahlreiche Begegnungen mit äußerst sympathischen Charakteren. Dazu gehören nicht nur alte Bekannte wie C3PO und R2D2, die ich aus den Klauen wilder Kreaturen und guavianischer Todesbringer befreien muss. Auch der sechsäugige Seezelslak entpuppt sich als freundlicher und sehr gesprächiger Zeitgenosse. Seine Kurzgeschichten und die gelungene englische Vertonung tragen viel zum cineastischen Flair bei. Später erwarten mich in seiner Kantine auch die Erweiterungsmissionen aus „Last Call“, die sich nahtlos in die Story einfügen.Die Effektspezialisten von ILMxLAB haben diesmal noch mehr Liebe zum Detail bewiesen als bei Vader Immortal . Das gilt insbesondere für die neue Umsetzung für Playstation VR 2. Vor allem die Hauptschauplätze wie die Werkstatt des Händlers Mubo wirken noch lebendiger: Nicht nur er unterbricht seine Animationen immer wieder für liebevolle kleine Faxen. Allein schon beim Anflug auf Batuu lässt die fein schimmernde Beleuchtung meine Handschuh-Details viel plastischer erscheinen. Das Metall am Steuerpult und im Maschinenraum glänzt hier so viel schöner, dass ich fast das Gefühl habe, einen Shooter im Stile des modernen Doom vor mir zu haben. Die Auflösung der Texturen spielt ohnehin in einer ganz anderen Liga – und das, obwohl schon das Vorbild zu den schönsten Quest-2-Spielen überhaupt zählt! Das Dynamic Foveated Rendering per Eye-Tracking dürfte dabei geholfen haben, die Verbesserungen mit blitzsauberer Performance umzusetzen. (Link zum PSVR2-Test) Hier gibt es keine kleinen Ruckler wie in Horizon Call of the Mountain , das als Exklusivtitel freilich noch viel beeindruckender aussieht. Die Shooter-Levels des Star-Wars-Abenteuers können grafisch nicht ganz mit den urigen Innenräumen mithalten, vermitteln aber ebenfalls ein stimmungsvolles Bild der grasgrünen Bergwelt oder der rätselhaften Tempel.In der Kampagne ballere ich mich durch Horden einheimischer Gangster und angriffslustiger Wildtiere, darunter auch Säure spuckende Fledermäuse. Die Schusswechsel mit diversen Fernkampf-Blastern oder Schrotflinten können spielerisch nur bedingt überzeugen. Deren Bedienung geht zwar per Bewegungssteuerung gut von der Hand, aber die KI erweist sich als nicht besonders clever und agiert oft zu passiv. Mein Tipp: Stellt den jederzeit änderbaren Schwierigkeitsgrad auf eine der beiden höchsten Stufen. Dann setzen euch die Feinde immerhin durch ihre Überzahl unter Druck und erfordern vorsichtiges Vorrücken.Für Spaß und Ablenkung sorgen auch meine schießenden bzw. explosiven Drohnen. Diese gibt es vor den Missionen oder in Mubos Werkstatt. Dort kann ich mir gegen Ressourcen diverse Upgrades gönnen. Neben Feinheiten wie weniger Rückstoß verbessere ich so auch das Jetpack. Mit seiner Hilfe schnelle ich auf praktische Weise aus der Deckung und wieder zurück. Das Missionsdesign ist zwar bei weitem nicht so ausgefeilt wie in einem großen VR-Shooter wie Half-Life: Alyx . Trotzdem hatte ich mehr Spaß als in Shooter-Gurken wie Hubris mit seinen Bugs mit seiner umständlichen Handhabung.Die nahtlos integrierte Erweiterung bietet noch mehr Shooter-Ausflüge, in die auch die erste Ordnung verwickelt ist. Der faszinierend schneckenähnliche Dok Ondar schickt mich auf eine Höhlensuche nach einem alten Artefakt. Dort erwarten mich neue Droiden und Waffen mit mehr Durchschlagskraft. Weniger gelungen sind die leicht zu durchschauenden Schiebepuzzles, die mich an Versorgungskisten oder Kultstätten erwarten. Zumindest optisch kommt hier ein wenig Uncharted-Flair auf. Schade auch, dass es so wenige knackige Bosskämpfe gibt. Immerhin zwingt mich eine Gegnerin im fetten Mech-Anzug kurzzeitig in Deckung.