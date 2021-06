Alex Kidd in Miracle World DX

Ich muss zwölf oder dreizehn gewesen sein, als wir im Rundfunkladen Schlange standen – nicht um reinzukommen, sondern drinnen vor einem Computerspielding namens Master System. Genauer gesagt warteten dort die Kinder unseres Hofs darauf das 8-Bit-Abenteuer Alex Kidd in Miracle World zu spielen. Besonders weit sind wir dabei nicht gekommen, aber mir reichte das, um mich vom Kauf meiner ersten Konsole zu überzeugen. Wohlige Erinnerungen also. Dass ich gut 30 Jahre später mal einen Test darüber schreiben würde, hatte ich damals mit Sicherheit nicht im Blick! Bleibt die Frage, ob Erinnerungen nicht besser Erinnerungen geblieben wären.

Altes Spiel, neuer Schwung: Fünf Fans haben dem Klassiker mit Segas Segen ein neues Gewand verpasst und ihn inhaltlich erweitert.

Man kann fast jederzeit zwischen altmodischer und neuer Version wechseln, wobei die inhaltlichen Ergänzungen auch ins bekannte Spiel übertragen wurden.

Zugegeben, so richtig ist das hier natürlich weder einer unserer Klassiker noch ein Test des Spiels, mit dem Sega einst in Konkurrenz zu Nintendos Mario gehen wollte. Immerhin stellt die fünfköpfige Indie-Gruppe Jankenteam den Klassiker zwar nach, hat ihn aber von Grund auf neu programmiert und dabei nicht nur grafisch aufgepeppt, sondern auch spielerisch leicht verändert. Begonnen hatte das als Fan-Projekt. Irgendwann gab Sega dem Ganzen aber seinen Segen (sowie die offiziellen Rechte) und daraufhin auch wertvolles Feedback für die Entwicklung.Doch von vorn: Alex Kidd in Miracle World ist der erste Teil einer Reihe lose miteinander verbundener Plattformer und der mit Abstand beste von ihnen. Als schlagkräftiger Bub rettet man darin das Königreich Radaxian aus den Krallen des gemeinen Janken der Große, wozu man über z.T. zerstörbare Steine hüpft und gefährliche Kreaturen ins Nirwana boxt. Am Ende vieler Level warten schließlich Bosse, von denen die bekanntesten zu einer Runde Schere, Stein, Papier einladen. Gewinnt man dort zwei Runden, verwandeln sich die Bosse je nach Länderversion (heute entsprechend der gewählten Einstellung) in einen Reiskloß, einen Hamburger, ein Omelette oder eine Portion Fish and Chips und weiter geht’s.So beschwingt wie es vielleicht klingt, war das gar nicht. Das Abenteuer ist nämlich durchaus anspruchsvoll, weil viele Sprünge einiges an Fingerspitzengefühl verlangen. Spätestens in Jankens Schloss hatte ich mir anno dazumal so manche Zähne ausgebissen. Ein wenig Erleichterung brachten lediglich die aufgesammelten Münzen, von denen man zusätzliche Leben, einen vorübergehenden Schutzschild oder je nach Level gar Motorrad oder Hubschrauber kaufte, um sicherer und schneller voranzukommen.Und das alles ist auch in der Neuauflage so, die das Original im Wesentlichen unverändert auferstehen lässt. Nur sieht es jetzt viel schöner aus! Tatsächlich fängt Jankenteam den kindlichen Charme der Vorlage treffend ein, ohne albern zu sein. Alex grinst mit verschmitztem Silberblick, seine Faust ist so dick wie sein Kopf, Gegner lösen sich in „Kapow!“- sowie „Ouch!“-Blasen auf und Wolken pressen mit aufeinander gepressten Zähnen Blitze aus sich hervor. Es ist drollig dem zuzuschauen, da es dem alten Spiel das Flair eines vielleicht nicht hochkarätigen, aber sehr feschen Cartoons verleiht.Dazu klingt die Reise in die Wunderwelt auch anders, denn Jankenteam hat nicht nur bekannte Stücke frisch vertont, sondern komplett neue hinzugefügt. Mehr als eine reichliche Hand voll Titel gab es damals ja nicht und so eingängig die schwungvolle Musik des ersten Levels sein mag: Wenn sie im zehnten Level immer noch ertönt, kann von abwechslungsreicher Untermalung kaum die Rede sein. Tatsächlich passen die neuen Stücke dabei ähnlich gut wie das neue Artdesign und liegen interessanterweise auch in einer Quasi-8-Bit-Version vor, die immer dann zu hören ist, wenn man zwischen altem und neuem Spiel umschaltet.Moment mal: altes Spiel? Haben die Entwickler diese Version nicht von Grund auf neu entwickelt? Stimmt! Allerdings haben sie dabei auch die damaligen Texturen und Animationen, sprich das vollständige Alex Kidd in Miracle World nachgebaut. Per Tastendruck wechselt man also fast jederzeit zwischen den Varianten – falls man das Davonschweben nach einem Ableben z.B. im vertrauten Stil erleben oder genau sehen will, wie Jankenteam aus den steifen Animationen des Originals einen lebendigen Comic gemacht hat. Weil das Bild dann kurz verdeckt ist, sollte man das nur nicht in einer brenzligen Situation tun.Auch in der „alten“ Version des Originals sind aber nicht nur die neuen Musikstücke enthalten, sondern auch weitere Neuerungen wie versteinerte Figuren, über die man ein wenig mehr über Jankens fiese Gemeinheiten erfährt. Das sind ein paar knappe, nicht besonders gut geschriebene Texte. Doch sie schaden auch nicht und können wie die ebenfalls hinzugekommenen Sammelobjekte ein Anreiz sein alle Ecken genauer zu erkunden.