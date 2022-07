We can make it a better place, when we stray for freedom: Es braucht nur zwei kleine Buchstaben, um aus einem DJ-Bobo-Hit eine wunderbare Prämisse für ein Action-Abenteuer mit Katze zu machen. Im PC- und PlayStation-Spiel Stray geht der gleichnamige Streunerkater auf große Reise: Er tigert durch eine Cyberpunk-Stadt, rettet die sympathische Roboter-Bevölkerung vor fiesen Krabbelgegnern und entpuppt sich wahrer Spielspaß-Quell. Hier geht's zu unserem Test!

Held wider Willen

Niedlich: Stray kann die Bewohner der Stadt ärgern - die meisten mögen ihn trotzdem.

Stray sieht sagenhaft gut aus für ein Indiespiel. An diesem Marktplatz ist die Detailflut besonders groß.

Ist das noch Indie?

An manchen Orten könnt ihr Kübel-Aufzüge & Co. nutzen – und dabei den Ausblick auf die eklig-überwucherte Unterstadt werfen.

Stray (englisch: to stray = streunen) beginnt ganz harmlos: Zusammen mit anderen Katzen genießt der tierische Held das vermeintliche Lotterleben einer freilebenden Mieze in der Großstadt. Sein Trupp tigert durch die Abwasserkanäle und balanciert über Bretter oder Rohrleitungen, man schlürft aus Pfützen oder rollt sich gemütlich unter einem Dach zusammen, wenn es donnert und blitzt. Ein brüchiges Rohr später ist die Idylle dahin: Unser Kätzchen poltert in die Tiefe und leckt sich mehrere Etagen tiefer die geschundenen Glieder. Sichtlich hinkend und ohne die Sicherheit der Katzenkumpels wirkt die schmuddelige Stadtkulisse plötzlich bedrohlich. Was nun? Die Spielfigur ist kein Muskelkater mit Knarre, wie vielleicht andere Spielemacher ein Action-Abenteuer mit felinem Held inszenieren würden. Man steuert einen schlanken Streuner, der seine Krallen vornehmlich nutzt, um Teppiche und Sofas zu bearbeiten, auf Knopfdruck gibt er ein klägliches Miauen von sich. Dadurch kriegt man keine verschlossenen Gittertüren auf und diese ekligen, zeckenähnlichen Krabbelviecher, die durch die Kanäle huschen, werden davon auch noch angezogen!Ab diesem Moment merkt man als Spieler, in welche Welt man in Stray geworfen wird: eine vertikal angelegte Stadt, irgendwo zwischen fiktiver Cyperpunk-Metropole und asiatischer Mega-City. Mit schäbigem Müll- und Abwassertrakt, verwinkelten Hinterhöfen, begehbaren Dächern. Im "schönen" Teil herrscht ein lebendiges Treiben, geht die Roboter-Bevölkerung ihrer Arbeit nach – die Androiden mit den mal lächelnden, mal traurigen Bildschirm-Gesichtern sitzen am Ramen-Nudelshop, führen eine Bar oder legen in der Modeboutique die neueste Kollektion aus. Stray serviert euch mehrere dieser recht offenen Level-Bereiche, dort sucht man sich die besten Wege von A nach B, erkundet die Lokalitäten und erledigt kleine Aufgaben. An anderer Stelle wird es linearer und dramatischer: Unser Tigerchen hetzt, von "Zurks" genannten Ekel-Wanzen verfolgt, durch die unteren Etagen der Stadt, springt behände über giftige Pfützen oder versucht, sich an fliegenden Wachdrohnen vorbeizumogeln.Open World light hier, Stealth light dort und ein bisschen Action light gibt es auch noch. Generell hält sich der spielerische Anspruch über die kompletten sechs bis acht Stunden hinweg in Grenzen: Eure Katze wird ein paar Tode sterben, doch auch ohne Schwierigkeitsgrad-Wahl habt ihr meist leichtes Spiel. Das liegt daran, dass die Entwickler einige Elemente auch dann nicht mit anspruchsvollen Mechaniken würzen, wo es sich angeboten hätte: Ein Balance-Minispiel beim Hopsen auf dünne Balken? Eine Schatten- oder Sichtbarkeitsanzeige bei den Stealth-Einlagen? Eine freie Hüpffunktion, um sich durch die Stadt zu bewegen? All das gibt es nicht. Stattdessen seid ihr, um mal beim letzten Beispiel zu bleiben, an kontext-sensitive Hopser gebunden. Soll heißen: Wann immer euer Miez eine Sprung-Option hat, wird die X-Taste eingeblendet. Läuft man z.B. neben einer Mauer entlang, wandert das X-Symbol oben an der Mauerkante neben euch her – das sieht sogar ganz geschmeidig aus. Drückt ihr die Taste, ist der Streuner mit einem eleganten Hopser oben. So manöviert ihr Stray in den halboffenen Stadtbereichen von der untersten Gasse über Rohre, Bretter, Balkone, Klimaanlagen & Co. bis zur höchsten Panorama-Terasse. Das hört sich nur so semi-komfortabel an, funktioniert in der Praxis aber erstaunlich gut. Stray wird damit zwar kein auf Geschick abzielender Plattformer à la Super Mario mehr, die Fortbewegungsfrage hat das französische Team aber gut gelöst.Überhaupt ist es erstaunlich, wie kompetent gemacht und hochwertig das ganze Spiel wirkt – ist es doch das Erstlingswerk eines unbekannten französischen Studios. Mit Publisher Annapurna hat man zwar eine kompetente Firma im Rücken, aber eben keinen Geldgeber vom Format eines EA, das z.B. bei den Unravel -Spielen oder It Takes Two für eine sehr hohe Produktionsqualität sorgte. Die Grafik von Stray schwankt zwischen sehr ordentlich und richtig genial, auch das ist überraschend. Speziell die hinreißenden Animationen der Katze und das Schilder-, Kabel- und Läden-Gewirr in den Hauptstraßen der Stadt sind der Hammer. Dazu gibt es viele hervorragende Texturen, blitzsauber modellierte Objekte in den Zimmern; zart schimmerndes Plexiglas, grell leuchtende Neonröhren und edle Spiegelungen auf metallischen Objekten. In puncto Steuerung tut sich das Spiel nicht so hervor, aber auch hier gibt es fast nix zu meckern. Auf der Soundseite, um das technische Triumvirat abzuschließen, setzt Stray auf sympathisches Miauen, Roboter-Gebrabbel (das aber nicht nervt), solide Soundeffekte und einen entspannten Soundtrack, der angenehm im Hintergrund bleibt.