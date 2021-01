Mit der Instinkt-Ansicht kann man sich auch durch Wände hindurch einen Überblick verschaffen.

Da die VR-Unterstützung aktuell auf PSVR beschränkt ist, gehen PC-Spieler in dieser Hinsicht vorerst leer aus. Insgesamt kann die PC-Version von Hitman 3 bei Features, Hardware-Unterstützung und Optionen größtenteils mit den Vorgängern verglichen werden. Vor dem eigentlichen Start des Spiels ist ein minimales Launcher-Programm geschaltet, in dem man lediglich einige Optionen festlegen und Benchmarks starten kann. HDR, 4K-Auflösung, Breitbild-Monitore, Supersampling und Variable Rate Shading werden unterstützt. Optionen für die Bildwiederholrate (außer V-Sync) fehlen. Das Sichtfeld kann nicht manuell beeinflusst werden. Die Performance hinterließ auch mit den neuen Screen-Space-Reflexionen (kein Raytracing) und den aufwändigeren Licht- sowie Wassereffekten einen guten bis ordentlichen Eindruck - selbst bei großen Menschenmassen. Die Benchmark-Funktion hilft dabei die besten Einstellungen zu finden und auch die Erklärungen zu den Grafikoptionen sind in Ordnung. Benutzeroberfläche plus Interface-Elemente, Minikarte, Interaktionsmöglichkeiten und Spielmechaniken (Einfluss auf Schwierigkeitsgrad) können ausführlich angepasst werden. Gleiches gilt für Maus-/Tastatursteuerung sowie Tastenbelegung. Controller können genutzt werden, aber die Tastenbelegung ist nicht veränderbar.Das größte Hindernis für PC-Spieler ist wohl die Umstellung von Steam auf den Epic Games Store, vor allem wenn es um das Importieren von gekauften Inhalten der Vorgänger geht. Natürlich kann man alle Inhalte der Hitman-Trilogie innerhalb von Hitman 3 im Ingame-Shop kaufen, schließlich können auch alle alten Schauplätze, Story-Einsätze und Missionen mit den neuen Ausrüstungsgegenständen im dritten Teil gespielt werden. Diejenigen, die Hitman 1 und Hitman 2 plus etwaige Erweiterungen auf Steam besitzen, sollen laut IO Interactive und Epic Games Zugriff auf diese Inhalte erhalten, allerdings erst in den nächsten Wochen nach dem Verkaufsstart, da der Shop-Wechsel und der mehrfache Wechsel des Publishers die Übertragung der alten Inhalte schwieriger machen. Aber es soll dafür gesorgt werden, dass bereits gekaufte Spiele/Inhalte nicht erneut gekauft werden müssen. Wer Hitman 3 im Epic Games Store übrigens in den ersten zehn Tagen nach Verkaufsstart kauft, erhält Hitman und die GOTY-Inhalte kostenlos dazu.Bei Googles Streamingservice Stadia, wo auch die beiden Vorgänger bereits erhältlich sind und sich in Hitman 3 importieren lassen, erhält man dank hoher und flüssiger Bildrate ein vergleichbares Spielerlebnis wie auf den neuen Konsolen oder dem PC. Die üblichen visuellen Abstriche muss man aber wieder hinsichtlich Bildschärfe und der sichtbaren Kompressionsartefakten in Kauf nehmen. Letztere stachen schon in den Videosequenzen auf anderen Plattformen negativ ins Auge und sind hier noch einen Tick ausgeprägter.Da der Spielablauf eher vom vorsichtigen Schleichen und gemächlicher Erkundung geprägt ist, fällt die unvermeidliche Latenz hier nicht ins Gewicht und damit quasi überhaupt nicht negativ auf. Selbst am Mobilgerät im WLAN spielt sich Hitman 3 angenehm flüssig. Allerdings waren am 20. Januar zum Release offenbar zeitweise die Server von IOI überlastet und es kam zu Verbindungsabbrüchen, durch die man mitunter sogar mitten in einer laufenden Mission wieder zurück zum Hauptmenü befördert wurde. Fast schon ulkig: Wenn es keine Verbindung zu den IOI-Servern gibt, kann man das Spiel auf Stadia ebenfalls in einem „Offline-Modus“ betreiben.Nach dem kleinen Probelauf bei Crayta ist Hitman 3 das erste „große“ Spiel, bei dem man das exklusive Stadia-Feature Share State verwenden kann – und das nicht nur für den dritten Teil der Trilogie, sondern mittlerweile auch für die beiden Vorgänger. Die Idee dahinter: Fertigt man einen Screenshot oder ein Video an, werden gleichzeitig relevante Spielinformationen in der Datei gesichert, die man durch das Versenden eines Links schnell und einfach mit anderen Stadia-Nutzern teilen kann. Ob und wie Entwickler diese Funktion einbinden, liegt ganz bei ihnen.IOI hat sich dazu entschieden, die aktuell verwendete Missionsplanung mit Share State festzuhalten und die Weitergabe zu gestatten. Da man quasi jeden einzelnen Schauplatz auflevelt und dadurch zusätzliche Startpunkte, Outfits und Ausrüstungen freischaltet, kann man dank State Share auch solchen Nutzern den Zugang zu diesen Inhalten gewähren, selbst wenn sie die nötige Stufe eigentlich noch gar nicht erreicht haben. Man kann sicher darüber streiten, wie sinnvoll dieses Feature letztlich ist und es ist fraglich, wie gut es überhaupt angenommen wird. Manchen Hitman-Spielern dürfte es vielleicht sogar entgehen, dass es diese Funktion überhaupt gibt, denn eine Erklärung oder einen Hinweis dazu, wie Share State eingebunden wird und was genau es im Fall von Hitman bewirkt, sucht man vergeblich. Immerhin werden Screenshots und Clips in der Galerie automatisch gekennzeichnet, wenn sie zusätzlich auch einen Spielstatus beinhalten.