Während sich PES… Entschuldigung, eFootball PES in dieser Saison auf ein 30-Euro-Kader-Update beschränkt, fährt EA weiterhin die Vollpreis-Schiene. In FIFA 21 gibt es ein paar spielerische Änderungen, neue Straßenfußball-Geschichten und natürlich das dickste Lizenzpaket der Branche. Aber reicht das, um den Kauf zu rechtfertigen? Unser Test bemüht sich um eine Antwort...

- bei den Motocross-Rennspielen der MXGP -Serie z.B. möchte ich persönlich nicht mehr auf diese Option verzichten. In jedem Fall scheiden sich an dem Feature die Geister, trotzdem hielt es Einzug in etliche weitere Rennspiele; zudem belohnt mancher Titel die Nichtbenutzung wiederum mit Boni wie einem Preisgeld-Multiplikator.

Hat was von Cheaten, kann aber für viele feine Tore sorgen: Im Wiederholungsmenü kann ab sofort das Spiel zurückgespult werden.

. Also wieder ins Rückspul-Menü, aber natürlich bis nach der Stelle, als ich den Verteidiger hinter mir gelassen habe. Wieder ziehe ich mit Griezmann in den 16er, diesmal landet mein Schlenzer im linken oberen Winkel, da kann sich Courtois noch so strecken. Ist das cool? Freut man sich da noch? Ich persönlich kann die Frage bejahen - bin aber auch niemand der Zurückspulen in Rennspielen ablehnt oder einen Boss lieber 100mal probiert statt die Schwierigkeit runterzudrehen. Fakt ist: Es geht erstmals, aber nur in Freundschaftsspielen. Und das finde ich spannend!





Volta 2.0?



Volta: Sieht immer noch cool aus, unterscheidet sich vom normalen FIFA-Spielablauf aber nicht so stark, wie es sollte. Denn neue Dinge und Überraschungen sind ja bekanntlich Mangelware in der FIFA-Serie, der Fans wie Kritiker seit Jahren Stagnation auf hohem Niveau attestieren. In FIFA 20 versuchte man die Lücke, die der nach drei Jahren (FIFA 17-19) nicht mehr fortgeführte Story-Modus The Journey hinterlassen hatte, mit Volta zu füllen. Volta, so nennt FIFA seinen Straßenfußball-Modus, der vor allem vielen coole Streetkids, aber keine im Vergleich zum normalen Rasenkick komplett veränderte Spielbarkeit mitbrachte. Volta sah lässig aus und garniert den FIFA-typischen Spielablauf mit stylischen Tricks und Artistik-Einlagen, war aber kein vollwertiger FIFA Street -Ersatz. Das ändert sich auch in FIFA 21 nicht: In der neuen, deutlich kürzeren Volta-Geschichte baut man einen männlichen oder weiblichen Nobody, beackert ansehnliche Straßenplätze von Rio über Rom bis Paris und freut sich über ein paar echte Promis (z.B. Kaká) neben den weniger bekannten Straßenfußballern wie Kotaro Tokuda. Wie im Vorjahr schaffen es die freispielbaren Outfits oder das Team-Feature samt Fähigkeiten-Upgrades nicht, mich sonderlich lange zu motivieren - ich zocke Volta, weil hier coole knackige Buden fallen, ich zwischen verschiedenen Teamstärken mit oder ohne Torwart wählen kann und ein Bandenpass so wunderschön sein kann. Seine vor allem in der Defensive nicht sehr schlau agierende KI hat sich Volta übrigens bewahrt, leider. Immerhin sind nun auch online Koop-Volta-Partien möglich.

Erinnert ihr euch, als ihr zum ersten Mal in einem Rennspiel zurückgespult habt, um einen Fahrfehler auszubügeln? Bei mir war das in Forza Motorsport 3 - und es fühlte sich ebenso revolutionär wie seltsam an, ein bisschen wie Cheaten! Andererseits kann es extrem frustmindernd sein, einen in der letzten Runde passierten Fehler vergessen zu machenUnd jetzt übertragen wir das Szenario auf den Fußball: Ich lenke Antoine Griezmann, den französischen Star des FC Barcelona, über die Außenbahn zum Strafraum, bleibe aber am letzten Mann des Gegners, Innenverteidiger Raphaël Varane hängen. Chance vertan, der Konter läuft. Doch nicht mehr zwingend so in FIFA 21: Meine Finger schnellen auf dem PS4-Controller zu L2+R2 plus Options-Taste und schon bin ich in einem Rückspul-Menü, steuere zu der Stelle kurz bevor ich auf den Mann von Real Madrid treffe und drücke aufs Touchpad. Prompt beamt mich FIFA 21 zurück auf den Platz, ich habe die nächste Chance. Und umkurve Varane, doch Griezmann ballert den Ball in den Nachthimmel