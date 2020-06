Taitos 2D-Ballerei Darius blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Und die kann man jetzt in zwei "Darius Cozmic Collections" nacherleben. Der Test verrät, warum sich die Retro-Sammlungen für PS4 und Switch lohnen.

Hai-Alarm im Weltall: Klingt nach Trashfilm, passiert aber so in Darius Twin (SNES).

Darius 2: schönes Breitbildformat, viel Platz zum Ausweichen, coole Pixel-Landschaften.

Jeder retroaffine Videospieler kennt Gradius - Konamis langlebige Serie ist (zusammen mit Irems R-Type) seit Mitte der 1980er der Inbegriff des seitlich scrollenden Shoot’em-Ups. Aber Darius? Vor allem im Westen ist Taitos Serie weit weniger bekannt, obwohl sie auch schon 1987 das Licht der Welt erblickte und immer wieder mit Nachfolgern bedacht wurde. Schade eigentlich, denn es gibt es viele gute Gründe, sich für Darius zu begeistern: 1987 verblüffte der Arcade-Automat mit dickem Breitbild-Format (durch drei nebeneinander angebrachte Monitore). Außerdem mixt die Darius-Reihe das Shoot’em-Up-typische Thema „Weltall / SciFi“ seit jeher mit denkwürdigen Fisch-, Krebs oder Quallen-Monstern. Drittens sind die Soundtracks der Spiele meist noch fetziger und abgedrehter als die Bossgegner. Und schließlich stellt die Serie auch ein reizvolles Sammelgebiet dar, sogar in jüngerer Vergangenheit.Man muss nicht bis in die SNES- und Mega-Drive-Ära zurückgehen, um sich coole Darius-Dinge ins Regal stellen zu können: Den 2016er Ableger Dariusburst Chronicle Saviours gibt es als Limited Edition mit kleinen Raumschiffmodellen, die 2017er Darius 30th Anniversary Edition umfasst gar eine Superplay-Blu-ray sowie sieben Soundtrack-CDs. Auch die Darius Cozmic Collection, über die ich hier schreibe, erschien 2019 in ihrem Heimatland als dicke Special Edition (für Switch), die bei eBay & Co. heute nicht für unter 300 Euro zu haben ist. Das Fiese daran: Nur wer diese Luxus-Edition erworben hat, erhielt acht Retrospiele (drei Arcadegames und fünf Konsolen-Titel), auf der normalen Fassung waren nur die drei Arcadegames enhalten.Für den Europa-Release wurde die Unterscheidung zwischen Arcade- und Konsolen-Episoden zwar beibehalten, aber wesentlich kundenfreundlicher gestaltet: Es gibt nun einfach zwei Darius Cozmic Collections: Die mit dem Zusatz „Arcade“ umfasst drei Spiele und kostet 39,99 Euro, die mit dem Zusatz „Console“ beinhaltet fünf Titel und schlägt mit 54,99 Euro zu Buche. Und praktischerweise sind die Teile nicht mehr Switch-exklusiv, sondern auch für die PS4 verfügbar. Und wer sie sich mit Packung ins Spieleregal stellen will, der wird bei Strictly Limited Games fündig.Verantwortlich für die perfekten Umsetzungen auf beiden Collections zeichnen die Retroportierungs-Profis von M2. Alle enthaltenen Spiele flutschen makellos und sind mit Speicher- und Ladefunktion, zig Einstellungsmöglichkeiten, freier Buttonbelegung sowie mehreren Bild- und Filteroptionen ausgestattet. Zudem stehen im Auswahl-Menü hilfreiche Erklärungen zu den Versionen - denn von einigen Titeln sind spezielle Arcade-Revisionen oder japanische/westliche Versionen separat anwählbar. Da hilft es natürlich enorm, wenn dabeisteht, was in dieser oder jener Fassung anders war, wo die Level verkürzt oder die Schwierigkeit verändert wurde. Sogar an die leicht andere Farbtemperatur des Mittelmonitors vom Drei-Bildschirm-Spiel Darius hat M2 gedacht - man kann die Abweichung digital hinzufügen.