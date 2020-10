Mit überarbeitetem Schlagsystem, vielen Originalspielern, neuen Online-Modi und Doppelmatches will Tennis World Tour 2 den schwachen Vorgänger vergessen machen. Ob das gelungen ist und wie sich der Entwicklerwechsel hinter den Kulissen auswirkt, erfahrt ihr im Test.

Thiem vs. Nadal: Die Sportler kommen ihren realen Vorbildern schon nahe, richtig stark sehen die Modelle aber nicht aus.

Servieren will gelernt sein: Das duale System aus Ballwurf-Timing plus Schlag funktioniert gut.

2018 verschrieb sich der Entwickler Big Ant Studios dem weißen Sport, zuvor hatte das Studio vor allem Cricket-, Rugby- und Lacrosse-Titel entwickelt. Ihr Filzball-Debüt AO International Tennis überzeugte mit recht realistischen Ballwechseln und viel Fokus auf Timing, doch unterm Strich sorgten die nüchterne Karriere und Schwächen am Netz für einen durchwachsenen Start in jenen Sport, auf den PS4- und Xbox-One-Besitzer so lange gewartet hatten. Tennis World Tour im selben Jahr machte seinen Job nicht besser: Obwohl im Team des Entwicklers Breakpoint Studios Top-Spin-Expertise vertreten war, reichte es nur zu einer unfertig wirkenden Simulation (zum Launch ohne Online-Modus) mit schwachen Animationen. Zum Jahresstart 2020 legten die Big Ant Studios nach - ihr AO Tennis 2 erhielt mit 59% unsere bisher beste Wertung unter diesen drei Tennis-Titeln, dank dezent verbesserter Spielmechanik und kleinen Gimmicks wie emotionalen Reaktionen auf Knopfdruck. Nun legt wiederum Tennis World Tour nach, zur allgemeinen Überraschung wird der zweite Teil aber auch von Big Ant Studios programmiert, also den AO-Tennis-Machern. Zwei Tennisspiele in einem Jahr? Wie unterscheiden die sich? Und warum macht man das?Die Antwort auf letztere Frage dürfte die einfachste sein: Die Big Ant Studios hatten gezeigt, dass sie zumindest ordentliche Filzball-Sims hinkriegen, Publisher Nacon war auf der Suche nach einem Entwickler und öffnete seine Geldbörse. Da wäre Big Ant vermutlich doof gewesen, abzulehnen, hat man doch ein aktuelles Gerüst für ein Tennisspiel am Start. Grafisch nehmen sich die aktuellen Titel, also AO Tennis 2 und Tennis World Tour 2, nicht viel - beide sehen in Bewegung ganz ordentlich aus, bei genauem Hinsehen gibt es aber schon mal stocksteife Zuschauer, clippende Kleidung oder Gesichtsbarracken. Letzteres vor allem bei Eigenbau-Spielern in Tennis World Tour 2 - ich gab mir einige Mühe, ein adrettes virtuelles Männ- und Weiblein für den Court zu designen, war mit dem Ergebnis aber nie recht zufrieden. Irgendwie passt das aber auch ins Bild: Denn auf diesen langweiligen Karrieremodus habe ich überhaupt keine Lust. Mein wütendes Ich möchte die Faust zum Himmel recken und ausrufen, dass Virtua Tennis eine Solo-Kampagne schon vor 20 Jahren unterhaltsamer inszeniert hat, mein verständnisvolleres Selbst weiß aber, dass auch andere Sportspiele in dieser Hinsicht regelmäßig nur Stangenware anbieten...Tennis World Tour 2 macht da leider keine Ausnahme: Es gibt einen Turnierkalender, Trainer und Berater zum Anwerben, sehr nüchterne Trainingsspielchen oder die Option, eine Erholungspause einzulegen. Wer fleißig sportelt und trainiert, der darf seine Werte verbessern - allerdings dauert es lange, bis aus meinem schlecht spielenden Niemand ein tatsächlicher Star wird; und das nervt - denn Tennis World Tour 2 spielt sich schon mit den Topathleten so mittelmäßig, da werden die ersten Stunden in der Karriere zur Geduldsprobe.Positiv sticht das überarbeitete Aufschlagsystem heraus: Zuerst stoppt man einen von links nach rechts pendelnden Cursor in der Mitte für akkuraten Ballwurf, dann hält man die Taste bis zu dem Moment, wenn der echte Ball einen Schattenpunkt in der Luft erreicht. Weil gleichzeitig natürlich noch die Service-Richtung per Stick festzulegen ist, ergibt sich ein durchdachtes und reizvolles System. Nach jedem Schlag im Spiel zeigt, ein grauer Punkt übrigens sofort an, wo euer Ball landen wird - das kann Einsteigern helfen, lässt sich in den Optionen aber zum Glück deaktivieren. Leider gilt dies nicht für die nervige Angewohnheit der Sportler, selbstständig in Richtung Ball zu gehen und sogar den Schläger zu schwingen, wenn man keinen Knopf drückt. Ich finde, das ist ein Unding! Denn ich habe nicht nur das Gefühl, zu wenig Kontrolle über die Athleten zu haben, sondern bekomme, wenn ich nicht drücke, auch noch einen uninspirierten Schlag ins Netz. So deutlich haben weder die Granden der Virtua-Tennis- und Top-Spin-Serie ins Spiel eingegriffen, noch die drei anderen Spiele dieser Generation.